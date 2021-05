12 adolescents de la région de Vancouver ont reçu le vaccin Moderna par erreur

Noora Alenezi, 13 ans, était si enthousiaste à l'idée de recevoir son vaccin COVID-19 qu'elle a réservé son rendez-vous dès que les responsables de la santé ont approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Mais lorsqu'elle s'est présentée au Centre des congrès de Vancouver avec sa mère et son frère pour son rendez-vous, l'infirmière qui s'apprêtait à lui administrer son vaccin lui a dit qu'elle recevait le vaccin Moderna.

Je pensais qu'elle savait mieux que nous, dit Noora Alenezi. Je pensais qu'il avait été approuvé, ou quelque chose comme ça, avant notre arrivée.

Noora et sa mère, Faiezah Alenezi, disent que ce n'est que lorsque l'infirmière était sur le point d'administrer le même vaccin à son frère de 14 ans qu'elle a semblé soudainement se rappeler que les enfants ne devraient recevoir que le vaccin Pfizer.

Elles disent que l'infirmière et le personnel se sont ensuite excusés, admettant que l'infirmière avait administré le mauvais vaccin.

Faiezah Alenezi dit qu'elle se rend compte que des erreurs se produisent et qu'elle est reconnaissante de tout le travail que fait la Régie de la santé Vancouver Coastal, mais elle pense que ceux qui administrent le vaccin devraient être plus prudents.

J'étais vraiment inquiète, vraiment bouleversée. Ce n'est pas une petite erreur. Une citation de :Faiezah Alenezi, mère de Noora

Dans une déclaration écrite, la VCHRégie de la santé Vancouver Coastal indique que Noora n'est pas la seule adolescente à avoir reçu le mauvais vaccin la semaine dernière. Au total, 12 enfants ont reçu Moderna au lieu de Pfizer-BioNTech.

La VCHRégie de la santé Vancouver Coastal précise que la semaine dernière était la première à accueillir des adolescents dans les cliniques de vaccination, et Moderna était le vaccin principal proposé à ce moment.

Une erreur sans conséquence grave, selon des experts

Même si Moderna n'a pas encore été approuvé pour une utilisation chez les jeunes de 12 à 17 ans au Canada, les médecins hygiénistes de la VCHRégie de la santé Vancouver Coastal ne croient pas qu’il soit nocif pour cette population.

La Régie affirme qu'elle a tout de même mis en place des pratiques supplémentaires pour s'assurer que l'erreur ne se reproduise plus. Cela comprend de nouvelles questions dans le cadre du processus de sélection des inscriptions et des stations Pfizer spécifiquement pour les jeunes lorsque cela est possible.

Le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, affirme qu'il n'y a aucune raison biologique pour laquelle le vaccin Moderna serait dangereux pour les adolescents.

Je ne serais pas terriblement préoccupé par cette erreur. Je pense que cela deviendra la norme de soins à l'avenir.

Le Dr Conway dit que bien que l'étude Moderna sur l'efficacité du vaccin pour les enfants ne soit pas encore terminée, les résultats préliminaires laissent croire qu'il est sûr et efficace.

Cela rassure quelque peu Noora et sa mère, mais elles aimeraient tout de même voir de meilleurs processus en place pour protéger les adolescents comme elle.

Notre santé est entre leurs mains et ils devraient être plus conscients de savoir à qui ils administrent le vaccin , dit Noora.

Avec les informations de Zahra Premji