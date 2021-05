Des artistes acadiens remportent des prix Trille Or

Caroline Savoie et Jacobus font partie des lauréats du Gala Industrie du Trille Or, qui s'est tenu vendredi dernier de façon virtuelle.

Le Trille or est un événement organisé chaque deux ans par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) pour récompenser l’excellence musicale franco-canadienne.

Cette année, la remise de prix est divisée en deux soirées : le Gala Industrie, présenté vendredi dernier et le Gala Trille Or, qui sera diffusé le 19 juin prochain sur les ondes d’Unis TV.

Vendredi soir, 19 prix ont été remis aux finalistes, qui pouvaient assister au gala virtuellement en créant leur propre identité virtuelle, à la manière d’un jeu vidéo.

Tu avais un petit avatar et tu pouvais monter sur scène , explique Caroline Savoie, lauréate du prix Export Acadie.

L’Acadienne se réjouit d’avoir remporté le Trille Or parmi des finalistes qu’elle admire.

Caroline Savoie a gagné le pris Export Acadie. Photo : Caroline Savoie

Les autres qui étaient nommés avec moi font une excellente job à représenter l’Acadie en dehors de l’Acadie, alors c’était encore plus un honneur de remporter ce prix aussi bien entourée , souligne Caroline Savoie.

Joseph Edgar, Isabelle Cyr, Laurie LeBlanc et Pierre Guitard étaient en lice pour ce prix destiné à l’artiste s’étant le mieux illustré à l’extérieur de sa région.

Caroline Savoie admet que cette récompense lui fait d’autant plus plaisir, puisqu’elle n’a pas pu faire voyager son spectacle comme elle l’aurait souhaité.

Quand ils ont annoncé la pandémie, j’étais en Suisse. J’ai pu faire une date [de spectacle]. On avait 20 dates de prévues en Suisse et en France, ainsi que dans l’Ouest canadien, c’était pas mal plate que ce soit annulé. Une citation de :Caroline Savoie

La chanteuse de Dieppe au Nouveau-Brunswick travaille sur un troisième album dont la date de lancement n’a pas encore été déterminée.

Jacobus, confiant et victorieux

L’artiste néo-écossais, Jacobus, a reçu le Trille Or de l’artiste hip-hop de l’année.

Je voulais gagner et je pensais que je méritais de gagner, ce n’est pas égoïste , admet le chanteur de Radio Radio.

Jacobus a reçu le Trille Or de l’artiste hip-hop de l’année. Photo : Facebook : Just Jacobus

Il avait grand espoir de mettre la main sur le Trille Or, puisqu’il avait déjà remporté un Prix de la musique de la côte est (ECMA) pour le meilleur enregistrement rap/hip-hop avec l’album Caviar.

J’ai gagné au ECMA avec un album francophone. Si je suis assez bon pour gagner contre tous les anglophones des Maritimes avec un album en français, en hip-hop, je pense qu’il méritait un Trille Or. Une citation de :Jacobus

Jacobus consacre son temps au nouvel album de Radio Radio, dont la sortie est prévue l’automne prochain. Après leur tournée, il prévoit commencer à travailler sur son troisième et dernier album solo.

Je vais commencer tranquillement. D’ici à décembre, je devrais avoir une bonne maquette pour le Jacobus, et ensuite vers 2023-2024 il va sortir et ce sera mon dernier album , confie l’artiste qui a toujours présenté son projet solo comme une trilogie.

Plusieurs artistes récompensés

Le Gala Industrie a récompensé plusieurs artistes canadiens, notamment, l’auteur-compositeur-interprète Mehdi Cayenne, qui a remporté trois Trille Or dans les catégories Export Ontario, Coup de coeur des médias et meilleur vidéoclip pour la pièce Croque-Pomme.

Mehdi Cayenne est un habitué de l'Acadie. Il a fait son parcours scolaire dans la région de Moncton avant de s'établir en Ontario. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le compositeur franco-ontarien, Fred Levac, a remporté le Trille Or pour sa réalisation et ses arrangements pour la bande sonore de la télésérie Eaux turbulentes, ainsi que la meilleure prise de son et mixage pour l’album Bastion, de Ponteix.

De Winnipeg, la chanteuse Rayannah a remporté les prix Export Ouest et le Trille Or de l’artiste solo pop.

Rayannah a fait paraître son premier album solo en carrière, intitulé Nos repaires, en 2019. Photo : Courtoisie

Mélissa Ouimet a décroché le Trille Or du meilleur spectacle en ligne, une nouvelle catégorie créée pour souligner la résilience et l’inventivité des artistes en temps de pandémie.

Dix autres prix seront remis lors du Gala Trille Or, diffusé sur les ondes d’Unis TV le 19 juin prochain.

Des Acadiens sont toujours dans la course pour le meilleur album de l’Acadie. Danny Boudreau est également en nomination avec son duo Beauséjour pour le groupe de l’année et pour la chanson Lucille Starr.