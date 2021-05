Pensionnats autochtones: après Kamloops, des appels à étudier les autres emplacements

Après la découverte de 215 dépouilles d’enfants sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, des autochtones et métis de l’Alberta et de la Saskatchewan demandent à ce que les lieux d'anciens pensionnats de la province soient étudiés pour déterminer si des restes d’enfants internés de force sont aussi présents dans le sol.

Selon la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, il est difficile de donner un nombre exact du nombre de pensionnats autochtones ayant été en activité entre les années 1870 et 1990. On sait en revanche que plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis ou Inuit ont été placés dans de tels établissements pendant ces années.

Au moins 4100 élèves sont décédés dans ces établissements, soit plus d’un sur 50, même si la CVRCommission de vérité et de réconciliation du Canada estime que ce chiffre pourrait atteindre au moins 6000, dont 821, au minimum, en Alberta.

La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens estime pour sa part que 25 pensionnats autochtones se trouvaient en Alberta. Ce nombre exclut cependant les écoles qui fonctionnaient sans soutien financier du gouvernement fédéral et celles qui ont été déplacées ou renommées.

Utiliser la technologie des radars de pénétration du sol

Kisha Supernant, une Métisse descendante de la Première Nation Papaschase et professeure d'anthropologie à l’Université de l’Alberta, déplore également qu’il soit très difficile d’estimer le nombre de sépultures d’enfants non marquées.

Elle et son équipe ont l’habitude d’utiliser des radars de pénétration du sol pour aider les communautés autochtones à trouver de telles sépultures. Mme Supernant estime que ce genre de méthode est essentielle pour ne pas abîmer les lieux étudiés.

La communauté scientifique peut apporter des preuves. Cela ne devrait pas être nécessaire, on devrait avant tout écouter les communautés, mais je suis heureuse de pouvoir les aider de cette façon , estime la professeure.

Elle précise aussi que ce type de processus requiert de faire participer les communautés et d’être attentif à leurs sensibilités.

Kisha Supernant, dont des ancêtres ont été élèves dans des pensionnats autochtones, ainsi que des défenseurs et leaders autochtones demandent donc au gouvernement fédéral de financer la tenue de telles recherches.

Linda Many Guns, vice-présidente agrégée de l’autochtonisation et la décolonisation à l’Université Mount Royal et descendante de survivants du système des pensionnats autochtones, affirme que le gouvernement a caché la vérité à de nombreux parents sur le sort de leurs enfants. Elle pense qu’il faudra donc entreprendre de nombreuses recherches pour découvrir leurs histoires.

Du financement fédéral refusé en 2009

Selon un rapport de la CVRCommission de vérité et de réconciliation du Canada , l’ancien ministère des Affaires indiennes s’opposait généralement à la restitution des corps d’enfants morts aux pensionnats, à cause des coûts engendrés. On estime donc qu’il y a de nombreux restes humains enterrés dans ces lieux à cause des décès qui y ont été enregistrés, mais très peu de sépultures sont marquées, encore moins entretenues.

Le même rapport avait demandé au gouvernement fédéral de créer un registre en ligne des lieux de sépultures des pensionnats autochtones et de travailler avec les communautés concernées pour développer un plan d’identification, de documentation, de maintenance et de commémoration de ces lieux.

La CVRCommission de vérité et de réconciliation du Canada avait également demandé 1,5 million de dollars pour rechercher ces lieux en 2009. Ce financement avait été refusé.

Jackie Bromley, une survivante du pensionnat St Mary, installé sur la réserve des Blood dans le sud de l’Alberta, avait entendu, de la bouche de ses camarades que des enfants avaient été enterrés dans la cour arrière, même si elle ne se rappelle pas avoir vu de pierres tombales.

Elle pense que pouvoir leur rendre hommage pourrait aider à la guérison. J’aimerais voir la liste des noms. Une vraie liste , espère-t-elle.

Avec les informations de Terri Trembath