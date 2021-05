Une femme armée se présente dans un chenil de Saint-Boniface

Lucille Austria, une employée du chenil et salon de toilettage pour chien The Dog Loft, situé le long de la rue Marion à Winnipeg, était en train de toiletter un chien vers 15 h 30 quand elle a aperçu une femme qui se trouvait dans l'entrée de la boutique et avait une arme posée devant elle, sur une jardinière.

Mme Austria a directement placé le chien dans un endroit sûr et a appelé le 911 pour obtenir de l'aide, tout en demandant aux autres membres du personnel de rester silencieux et hors de vue.

La femme allait-elle commencer à tirer? Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer , a déclaré Lucille Austria.

Avant que la police n'arrive, Mme Austria a vu un homme qui s'est approché de la femme et qui a désamorcé la situation.

Katie Heinrichs, la propriétaire du Dog Loft, considère l'homme qui est intervenu comme un héros. D'après ce que j'ai entendu, il passait juste à côté et n'a pas hésité à intervenir , mentionne Mme Heinrichs, ajoutant qu'elle ne sait pas qui est cet homme.

Mme Heinrichs mentionne que c’est après l’intervention de l’homme que les autorités ont arrêté la femme armée.

Il a offert à la femme un sandwich et il a eu une conversation avec elle. Un policier a dit que cet homme avait joué un rôle énorme dans l'issue positive de cette situation, qui aurait pu être bien pire s'il n'avait pas été là , souligne la propriétaire.

Mme Heinrichs, qui n'était pas là au moment des faits, affirme que ce genre d'évènement ne s'est jamais produit dans le passé et que la femme armée n'est pas une cliente.

La propriétaire ajoute s'être précipitée au magasin pour s'assurer que tout le monde allait bien dès qu’on l’a mise au courant de la situation.

C'était effrayant. C'était éprouvant pour les nerfs. Quand je suis arrivée, je me suis assurée que tout mon personnel allait bien, mais nous sommes tous traumatisés , a-t-elle déclaré.

Les motifs de la présence de la femme armée ne sont pas encore connus.

Pour sa part, Lucille Austria dit qu'elle est toujours nerveuse à l'idée de se rendre au travail, mais qu'elle est satisfaite de la façon dont elle et son équipe ont réagi.