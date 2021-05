Toronto déplace ses radars photo dans l'espoir de réduire la vitesse

La Ville a déplacé ses cinquante radars photo au cours du mois de mai afin de tenter d'accroître la sécurité routière dans d'autres secteurs.

À compter de mardi, des contraventions seront envoyées aux automobilistes épinglés aux nouveaux emplacements.

Le porte-parole municipal Hakeem Muhammad dit que les radars photo sont un outil pour réduire la vitesse, mieux faire respecter les limites, changer le comportement des conducteurs et sensibiliser le public à la nécessité de ralentir au volant .

La Ville a publié la liste des nouveaux emplacements des radars photo sur son site web et a installé des panneaux d'avertissement dans les secteurs ciblés. Ces appareils sont déplacés généralement tous les trois à six mois.

Près de 81 600 contraventions pour excès de vitesse ont été émises au cours des trois premiers mois de 2021, indique M. Muhammad. De juillet à octobre 2020, le nombre de constats d'infraction avait chuté de 75 % dans les zones où il y avait des radars photo, selon des données préliminaires. Tout porte à croire que ces résultats vont se répéter [ailleurs] , affirme-t-il.

Pour sa part, Albert Koehl du groupe pour la sécurité routière Avenue Road Safety Coalition réclame plus de changements.

Il faut des trottoirs plus larges pour que les gens puissent y marcher en sécurité. Et qui dit trottoirs plus larges dit voies de circulation moins larges, un élément visuel clé pour amener les conducteurs à ralentir , explique-t-il.

Avec des renseignements fournis par CBC News