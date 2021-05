Le 30 mai est la journée provinciale de la francophonie, une occasion qu’Andrée Thoms n’a pas manqué de souligner.

Bien, j'ai toujours célébré la journée de la francophonie. Même je me souviens de la première journée de la francophonie ici à Terre-Neuve , affirme Mme Thoms.

Andrée Thoms est heureuse que ses petits-enfants parlent et aiment la langue française. Photo : Radio-Canada

Andrée Thoms s'est établie à Saint-Jean il y a 50 ans où elle a fondé sa famille.

Ça fait partie de moi-même et puis bien sûr le fait que trois de mes six petits-enfants sont bilingues et font partie de la francophonie, ça me fait un grand, grand honneur, un grand plaisir. Une citation de :Andrée Thoms, résidente francophone de Saint-Jean

Sa belle-fille anglophone, Adrienne Thoms, explique qu’il était primordial pour elle que ses enfants apprennent le français. Son fils aîné, Charlie, estime que le français lui ouvre des portes.

C'est important parce qu’on peut aller dans tout le monde et on peut parler avec les personnes et en savoir plus , souligne Charlie Thoms.

Charlie Thoms explique que la langue française est utile pour communiquer un peu partout dans le monde. Photo : Radio-Canada

Le fait d’habiter dans un milieu majoritairement anglophone n'a jamais découragé Andrée et sa famille de vivre pleinement leur culture francophone.

C'est comme dans tout. Il faut faire un effort pour maintenir ce qu'on tient comme important. Alors, pour moi, ça n'a jamais été un grand effort. J'ai toujours trouvé des amis francophones. J'ai toujours parlé ma langue. Le fait que mes petits-enfants le parlent maintenant, parlent le français, c’est un cadeau franchement. Enfin, j’ai tout fait pour que ça arrive , affirme Andrée Thoms.

Même si les célébrations sont différentes cette année à cause de la pandémie, la famille Thoms a bien l'intention de continuer d’afficher sa fierté.

D’après un reportage de Josée Basque