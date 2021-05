Le Venezuela attend 5 millions de vaccins du système COVAX en juin

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dit attendre l'arrivée de 5 millions de vaccins contre la COVID-19 via le système COVAX de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les pays défavorisés alors que son pays est durement touché par une deuxième vague de la pandémie depuis mars.

Le système COVAX nous a promis plus de 5 millions de doses de vaccins pour le mois de juin. Nous attendons que le calendrier évoqué avec le système le Covax se réalise , a affirmé M. Maduro dimanche soir lors d'une intervention à la télévision publique, précisant que son pays avait sollicité des Johnson & Johnson.

Le président a répété que le Venezuela avait déposé l'argent , soit 120 millions de dollars, sur les comptes du mécanisme COVAX.

L'organisation panaméricaine de la Santé (OPS) avait déjà annoncé le 12 mai que le Venezuela pourrait recevoir des vaccins Johnson & Johnson en fonction de leur disponibilité alors que Caracas avait annoncé qu'il n'accepterait pas l'AstraZeneca.

Le pays de 30 millions d'habitants recense officiellement plus de 230 000 cas et 2600 décès, mais des ONG dénoncent des chiffres sous-estimés alors que hôpitaux et cliniques sont débordés.

Samedi, les autorités ont donné le coup d'envoi d'une deuxième campagne de vaccination visant en priorité les personnes âgées. L'objectif final est d'atteindre 22 millions de vaccinés en décembre et l'immunité collective , a déclaré le ministre de la Santé Carlos Alvarado à la télévision publique.

Le Venezuela avait lancé fin février une première campagne de vaccination avec les vaccins russe Spoutnik V et chinois Sinopharm. Celle-ci concernait le personnel médical, les autorités, les corps de sécurité et les enseignants.

Pouvoir et opposition se livrent depuis des semaines à une guerre de déclarations sur le sujet des vaccins.