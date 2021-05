Du béton neutre en carbone d’ici 2050 au Canada?

Le gouvernement Trudeau veut verdir l’industrie du ciment et du béton au Canada.

Ottawa dévoilera aujourd’hui une vaste stratégie pour tenter de réduire les émissions de l’un des secteurs les plus polluants au pays. Les écologistes préviennent qu’Ottawa se fixe des objectifs « lointains » et réclament des réductions d’émissions de carbone « à très court terme ».

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne affirme vouloir faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine du béton vert .

Dans une déclaration commune, qui sera dévoilée aujourd’hui et dont Radio-Canada a obtenu copie, le gouvernement fédéral et l’Association canadienne du ciment annoncent un partenariat visant à produire du ciment à faibles émissions de carbone et à obtenir un béton à zéro émission nette de carbone .

Le gouvernement veut investir dans la recherche, établir des normes industrielles et créer une chaîne d’approvisionnement à faible émission de carbone au Canada. Le Conseil national de recherches du Canada sera mis à contribution.

Selon le gouvernement libéral, cette stratégie pourrait entraîner une réduction cumulative de plus de 15 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, puis des réductions continues de plus de 4 mégatonnes de GES annuellement par la suite . Ottawa et l’industrie souhaitent atteindre la carboneutralité du béton d'ici 2050 .

Un bel objectif sur papier , souligne Patrick Bonin de Greenpeace, mais il sera difficilement atteignable considérant la difficulté de réduire les émissions liées aux procédés de fabrication du ciment .

Selon les chiffres fournis par le gouvernement fédéral, 1,5 % des émissions canadiennes de GES étaient liées à l’industrie du béton en 2017.

Réduire, pas compenser

Selon Greenpeace, le gouvernement devrait réglementer davantage et miser sur le principe du pollueur-payeur pour forcer l’industrie à agir plutôt que d’annoncer des partenariats.

L’organisation écologiste craint que la carboneutralité ne soit atteinte par des compensations d’émissions. Il ne faut surtout pas que l’industrie continue à polluer et ne se contente que de planter des arbres pour compenser ses émissions , selon Patrick Bonin.

La carboneutralité du béton d'ici 2050 est un objectif beaucoup trop lointain alors que la crise climatique exige des réductions à très court terme. Une citation de :Patrick, Bonin, Greenpeace Canada

Aux yeux de Greenpeace, c’est avant tout la production et l’utilisation du béton qui doivent être réduites drastiquement, et il doit être remplacé par des matériaux plus verts comme le bois.

L’industrie du béton et du ciment au Canada : 158 000 emplois

Production annuelle de béton : 60 millions de tonnes

Production annuelle de ciment : 14 millions de tonnes

Émissions de GES annuelles liées à la production de béton : 10,8 mégatonnes (2017) Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La feuille de route vers un béton carboneutre développée avec le secteur privé devrait être achevée d’ici la fin de l’année et ensuite orienter les investissements du gouvernement.

Ce n’est pas clair pour l’instant combien compte investir Ottawa dans cette initiative et quelles mesures précises seront mises de l’avant, ce qui empêche de bien en mesurer la portée à ce point-ci.

Les détails de la feuille de route ne seront connus qu’en décembre prochain, soit après une possible élection fédérale à l'automne, note Greenpeace.

Dans le budget fédéral déposé récemment, le gouvernement Trudeau s’est engagé à consacrer 17,6 milliards de dollars dans la relance verte de l’économie.

Ottawa s’est fixé comme objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et de réduire ses émissions de 40 à 45 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.