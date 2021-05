Prendre goût au confinement

La famille Boulet-Lévesque a découvert une nouvelle vie grâce à la pandémie. Nous, ça a complètement viré notre vie à l'envers. On est rendu avec une vie ordinaire , exprime Laurence Lévesque, en évoquant son couple qui travaille au restaurant familial.

Depuis mars 2020, le couple a un rythme de vie beaucoup plus stable. Il passe désormais plus de temps avec les enfants et a une vie avec moins de stress et de contraintes; une sensation que semblent partager plusieurs autres québécois.

Pour le psychologue Josseph Flanders, de la Clinique Mindspace, certains peuvent même craindre le déconfinement. D'ailleurs, une majorité de Canadiens se dit anxieuse à l’idée d’un retour à la vie d'avant la pandémie, d’après un sondage réalisé par la firme Léger.

Le reportage de Marie-Josée Paquette-Comeau.