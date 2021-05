Une brigade veille sur les citoyens vulnérables du quartier Ascot

Samira, Marysol et Françoise font partie du Comité proximité famille. Depuis février, elles cognent aux portes des résidents du quartier et de la communauté de l'école Larocque.

Il s'agit de secteurs de secteurs de Sherbrooke plus défavorisés, où vivent beaucoup de familles immigrantes. Avant la pandémie, plusieurs activités organisées dans des locaux de quartier permettaient d’aller à la rencontre des gens du secteur, en pratiquant le tricot ou en faisant des ateliers de cuisine et d’éveil musical.

Quand la COVID est arrivée, tout s'est arrêté et c'était le moyen d'aller les rejoindre. Il y a des familles qu'on connaît déjà, mais ça nous permet de rencontrer de nouvelles familles , explique Samira Saad, une agente de liaison à la table de concertation pour l'école LaRocque et la communauté.

Lors de leurs séances de porte-à-porte, les intervenantes informent les citoyens des services offerts dans la communauté. Les familles ne connaissent pas les organismes de Sherbrooke. On voit le besoin de la personne et on va essayer de la référer à la source pour l'aider , explique-t-elle.

Depuis février, elles ont frappé à 250 portes par mois pour soutenir les citoyens de diverses façons.Dimanche, les intervenantes sont venues donner des informations sur le vaccin contre la COVID-19 et distribuer des couvre-visages.

Mais parfois, la brigade bienveillante parvient simplement à briser l'isolement, le temps d'une conversation qui met un peu de soleil dans la journée de la personne aidée.

D’après le reportage de Fanny Geoffrion