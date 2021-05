L’église Sainte-Famille de Sherbrooke célèbre sa dernière messe

Plusieurs fidèles étaient présents sur le parvis de l’église pour assister à cette dernière messe, faute d’avoir obtenu l’une des 25 places disponibles. Une situation décevante pour certains.

Très frustrant, parce que toute notre vie, tous les sacrements importants, ce fut ici et on ne peut pas entrer. Une citation de :fidèle de l’église Sainte-Famille

Mgr Luc Cyr a d’ailleurs teinté la célébration de cette déception. C'est pour ça que j'ai dit ce matin que si la messe était un spectacle, ce serait 250 personnes, mais ce n’est pas un spectacle, donc c'est 25. Nous, on n'a même pas le droit de chanter, mais on a fait chanter l'Hymne national au centre Bell , se désole-t-il.

Il est d’autant plus déçu en réalisant que la région passera en zone orange dès le lendemain.

Vers une conversion en logements sociaux ?

L'église Sainte-Famille qui fermera parce qu'elle a besoin de coûteuses réparations pourrait toutefois avoir une deuxième vie. Magnifiquement située sur la rue Papineau, en face de deux écoles primaires, non loin du Cégep et de l'école secondaire de la Montée, l’église pourrait être convertie en habitations.

La Ville de Sherbrooke souhaite y aménager 30 logements sociaux. On a fait faire des plans préliminaires. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait trois niveaux de logements et ce serait majoritairement des logements pour des familles de 4 et demi, cinq et demi et six et demi , décrit le conseiller Pierre Avard.

On a fait une promesse d'achat justement pour envoyer un message à la population qu’on veut continuer la mission ici en offrant des logements abordables. Une citation de :Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Les marguilliers de la paroisse annonceront mardi soir s’ils acceptent cette proposition de la Ville

. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'autres offres qui se sont manifestées, donc c'est un bon signe pour la Ville de Sherbrooke et je pense que c'est un projet qu'on voudrait voir se réaliser aussi , indique Daniel Gilbert.

Depuis 20 ans, l'église Sainte-Famille est la 10e qui ferme à Sherbrooke et la 44e dans le diocèse.

D’après le reportage de Jean Arel