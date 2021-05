Un accident de motocross fait un blessé grave à La Rédemption

Selon le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Sgt Louis-Philippe Bibeau, les policiers de la MRC de La Mitis ont reçu un appel d'urgence vers 17h45.

L'accident est survenu à proximité de la Route du Portage. Le conducteur a chuté lourdement de son engin et a subi d'importantes blessures à la tête. Il a été conduit à l'hôpital et on juge qu'il est dans un état critique , explique Sgt Bibeau.