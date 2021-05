Pensionnats autochtones : une étudiante crie appelle à l’éveil des consciences

Le Canada autochtone, lui, il sait très bien ce qui s’est passé. [...] C’est 215 aînés qu’on a perdus, 215 futurs jeunes. Ç'a un impact énorme sur nos communautés , partage Mme Péloquin.

Cette découverte, on la doit aux membres de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc qui ont lancé les recherches. La communauté travaille depuis des années pour sortir cette nouvelle-là. C’est un travail énorme, qui demande beaucoup de courage, car ces gens sont eux-mêmes victimes de ces pensionnats autochtones , explique l’étudiante.

La découverte de cette fosse commune est un soulagement pour beaucoup de personnes qui étaient à la recherche de ces enfants. C’est 215 enfants qui vont finalement avoir la chance d’être identifiés et d’être rendus à leur famille , raconte-t-elle.

Mais si la population autochtone porte le deuil de ces enfants, beaucoup d’autres restent encore introuvables. On espère que cette découverte va encourager le gouvernement, les églises et les autorités responsables de ce système à s’impliquer pour retrouver nos enfants , partage Shawna Péloquin.

Au Canada, c’est plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits ou Métis qui ont été enlevés à leur famille pour être placés dans plus de 130 pensionnats à travers le pays. Quinze d’entre eux se trouvaient au Manitoba.

Il y a beaucoup de demandes pour que la province agisse et que tous ces pensionnats soient fouillés pour qu'on puisse enfin obtenir justice, dit Mme Péloquin. Mais dans chacune des provinces, il y a des survivants avec des histoires d’horreur à raconter.

Selon l’étudiante, l’heure est à l’action et à la reconnaissance de responsabilité. On oublie souvent que ce sont les églises et le gouvernement qui ont facilité ces projets-là, donc ce sont eux qui ont le savoir et les ressources pour aller trouver nos enfants , assure-t-elle.

Ils devraient creuser plutôt que nous laisser travailler pour prouver ce qu’ils ont fait! Une citation de :Shawna Péloquin, membre de la communauté crie de la Baie-James

Selon Shawna Péloquin, les Autochtones de tout le pays sont désormais les témoins attentifs de la réaction des différents gouvernements à cette nouvelle. Comment le Canada va-t-il prendre sa responsabilité pour les crimes inimaginables qu’il a commis et qu’il commet encore à notre encontre ? Le génocide ne s’est pas arrêté, aujourd’hui il prend la forme de nouvelles politiques qui désavantagent les Autochtones , affirme Mme Péloquin.

Partager le deuil

Actuellement, ce qui est important, c'est de soutenir nos survivants, nos nations autochtones , confie l’étudiante.

Elle explique que le deuil que vivent les Autochtones à travers le Canada doit être partagé par tous les Canadiens.

C’est un deuil collectif ! Quand des enfants non autochtones disparaissent, on soutient le Canada, la famille, la communauté. On prie, on porte le deuil avec le reste du pays. Mais le Canada ne partage pas notre deuil quand c’est l’un des nôtres. Une citation de :Shawna Péloquin, membre de la communauté crie de la Baie-James

Les drapeaux sont en berne dans tout le pays sur les bâtiments fédéraux et la plupart des bâtiments provinciaux et municipaux, pour rendre hommage à ces enfants qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones.

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, a partagé sa peine en réaction à la nouvelle dans un communiqué. J'ai été profondément attristé d'apprendre cette horrible découverte [...] Elle nous rappelle à tous la tragédie du système des pensionnats. [...] Nous devons tous rester déterminés à réparer cette erreur historique et à faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus jamais , a déclaré M. Pallister.

La patrouille citoyenne Bear Clan a déposé des chaussures dans le cercle Oodena à La Fourche, à Winnipeg, en mémoire des 215 enfants dont les corps ont été retrouvés à Kamloops. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Pour Shawna Péloquin, cette reconnaissance arrive 150 ans trop tard. Mme Péloquin espère que cette découverte permettra de faire bouger les choses.

Il faut enfin faire ce pas vers nous, comme nous le demandons depuis des centaines d’années, pour finalement voir la réconciliation entre des peuples ÉGAUX. Il faut reconnaître cette dynamique de pouvoir , implore l’étudiante.

Les provinces et le Canada continuent de bénéficier de leur ignorance à nos dépens. Aux dépens de nos enfants et des leurs, car ils lèguent un héritage de violence et d’ignorance. J’espère qu’on est capable d’enfin se rejoindre. Une citation de :Shawna Péloquin, membre de la communauté crie de la Baie-James

Un feu sacré brûlera devant le Palais législatif du Manitoba durant quatre jours, en mémoire de ces enfants autochtones qui ont perdu la vie au pensionnat de Kamloops, et de tous les autres qui n’ont pas encore été retrouvés.