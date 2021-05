Les Tigres viennent de l’arrière et arrachent la victoire aux Foreurs

Conor Frenette a touché la cible en prolongation et les Tigres de Victoriaville ont couronné une spectaculaire remontée pour battre les Foreurs de Val-d'Or 4-3, dimanche, lors du troisième match de la finale de la Coupe du Président.

Bien positionné devant le filet, Frenette a fait dévier un tir de la pointe du défenseur Alexis Arsenault et la rondelle s'est faufilée derrière le gardien Jonathan Lemieux.

Les Tigres, qui ont effacé un retard de trois buts dans les sept dernières minutes de la troisième période, ont pris les devants 2-1 dans cette finale. Le quatrième affrontement aura lieu mardi soir, dans l'environnement protégé du Centre Vidéotron, à Québec.

Les Foreurs semblaient sur le point de se diriger vers une deuxième victoire consécutive, mais Nicolas Daigle, Shawn Element et Alex Beaucage ont tour à tour fait mouche pour ramener les deux équipes à la case départ.

L'entraîneur-chef des Tigres, Carl Mallette, a voulu fouetter ses troupes en deuxième période et il a retiré le gardien Nikolas Hurtubise de la rencontre même s'il n'était pas nécessairement le responsable des déboires de son équipe. Ses hommes ont répondu et le gardien qui s'est amené en relève, Fabio Iacobo, a été parfait devant 10 tirs. Hurtubise a alloué trois buts en 17 lancers.

L'attaque des Foreurs a attendu un peu moins longtemps avant de se mettre en marche et elle a inscrit ses trois buts dans la première moitié du match. Maxim Cajkovic, Nathan Légaré et Maxence Guenette ont été les auteurs de ces buts.

Lemieux a repoussé 28 des 32 rondelles dirigées vers lui. Il a permis quatre buts pour une première fois au cours des présentes séries et pour une première fois depuis le 13 février.

Tout s'écroule en quelques minutes

Les Foreurs ont connu un bien meilleur début que lors du deuxième duel et ils ont rapidement pris d'assaut le filet de Hurtubise.

Dès la septième minute de jeu, Cajkovic a poursuivi sur sa bonne lancée lorsqu'il s'est servi d'Arsenault avant de déjouer Hurtubise du côté du bloqueur. Il s'agissait d'un troisième but en deux matchs pour le Slovaque.

Les Tigres ont pu laisser passer la tempête et ils ont été plus convaincants au début du deuxième engagement, mais les Foreurs ont frappé à la vitesse de l'éclair pour accentuer leur avance.

Légaré a d'abord repéré un disque libre devant le filet des Tigres et il est parvenu à le glisser entre les jambières de Hurtubise. Quelques instants plus tard, Guenette a laissé Arsenault s'agenouiller et il a décoché un tir précis dans le coin gauche du filet pour porter le pointage à 3-0.

On ne sait trop ce que Mallette a dit à ses hommes au deuxième entracte, mais ç'a eu l'effet escompté. Alors qu'il restait moins de sept minutes à écouler au dernier tiers, Daigle a été oublié devant Lemieux et il a pu le déjouer du revers.

Les Foreurs semblaient tout de même en position de se sauver avec la victoire, mais la formation de Victoriaville n'avait pas dit son dernier mot.

Element a réduit l'écart à un but lorsqu'il a pu pousser au vol une rondelle derrière Lemieux. Alors qu'il ne restait que cinq secondes à faire, Beaucage a quant à lui profité d'un retour de lancer pour forcer la tenue d'une prolongation. Mikhail Abramov a mis la table pour ces deux réussites.