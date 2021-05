Vive opposition à un projet de carrière près de Grandes-Piles

La carrière se trouve dans une montagne située entre Saint-Tite et Grandes-Piles. Aux dires des résidents, l’exploitation génère un bruit qui, à quelques centaines de mètres des nombreux chalets, dérange la quiétude du secteur.

David Brouillette est l’un de ceux qui ont choisi de quitter la ville pour s’installer non loin du Lac des rochers, situé aux limites de Grandes-Piles et Saint-Tite.

J'ai acheté [une maison] au mois d'octobre durant la pandémie. On achète un endroit paisible pour être dans la nature , explique-t-il. Quelques mois plus tard, une coupe massive d’arbres dénude des pans de la montagne afin d’ouvrir la carrière. Même chose pour le résident Mario Lafontaine, qui dit s’être installé en milieu rural pour avoir la paix.

Des dizaines de résidents mécontents du projet de carrière ont manifesté leur grogne dimanche. Photo : Radio-Canada / François Genest

Il y a beaucoup de puits artésiens. On se demande pourquoi le promoteur a décidé de faire ça aussi près des habitations et de nos maisons , questionne la résidente Marie-Pierre Maurais.

Il va y avoir des casse-pierres. On va entendre ça toute la journée. On va avoir des camions qui vont passer et qui vont nous faire de la poussière , critique pour sa part Daniel Héroux.

On a une petite place de villégiature. On aimerait bien la garder. Une citation de :Serge Allaire, citoyen

Seuls quelques résidents ont été avisés du projet par la Municipalité. Ils déplorent le manque d’information.

J’aurais pensé que, vu que c'est le chemin juste à côté, il y aurait eu une alerte communautaire, une demande d'avis public ou quelque chose. Le bruit, la pollution, les sédiments dans la rivière. Je suis bien contente qu’un voisin nous ait alertés. C’est inquiétant, parce que c'est proche pas mal , juge Clode Leduc.

De nombreux résidents s'inquiètent des conséquences du projet de carrière sur la nappe phréatique.

La municipalité impuissante

Grandes-Piles a adopté un règlement municipal pour prévenir ces situations. Mais ce règlement n’a aucun effet puisqu’il s’agit d’une compétence provinciale, selon les propos du maire. La municipalité n’aurait aucune juridiction si le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques octroie les permis nécessaires à l’exploitation d’une carrière.

Les citoyens veulent obtenir des réponses, mais elles sont rares, rapportent-ils.

J’ai appelé au ministère de l’Environnement et je n’ai jamais eu de réponse. 50 minutes, une heure d’attente. J’ai envoyé un courriel, je n’ai jamais eu de réponse. Alors on ne sait pas quels seront les impacts... personne ne nous dit rien , soutient la manifestante Vanessa Gagnon.

Selon les informations de Jonathan Roberge