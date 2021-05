Retrouver sa liberté en quittant sa résidence pour aînés

Dès le lendemain que je suis arrivé ici, je me suis senti libre , dit Yvon Pouliot.

À 87 ans, il se sent comme un nouvel homme depuis qu’il a quitté le Manoir de l’Ormière, une résidence privée pour aînés, pour s’installer en condo locatif. Il est maintenant libre d’aller et venir comme bon lui semble et croise dorénavant des gens de tous âges dans les couloirs du complexe où il habite.

M. Pouliot a décidé de faire le saut il y a un mois. Il n’en pouvait plus d’être enfermé dans son studio de 28 mètres carrés chaque fois qu’il y avait une éclosion dans la résidence.

Il y avait plus que la moitié des autres personnes âgées qui habitaient n'importe quel appartement au Québec qui pouvaient sortir quand ils voulaient. Fais attention, mets ton masque pis ok. Mais parce que tu restes dans une RPA, tu ne peux pas.

M. Pouliot déplore le traitement réservé aux personnes âgées pendant la pandémie.

Tu n'es plus intelligent, tu es rendu bébé. C'est ça le problème, ils ont infantilisé les vieux. Une citation de :Yvon Pouliot

Déconfinement à venir

Les résidences privées pour aînés (RPA), les CHSLD et les ressources intermédiaires (RI) vont amorcer un déconfinement progressif à partir de lundi presque partout au Québec.

Dans les milieux en zone orange qui ne sont pas en éclosion, les résidents pourront recevoir cinq visiteurs à l'extérieur par jour en respectant la distanciation physique. Une permission qui peut sembler banale, mais qui fera une différence pour plusieurs, explique le directeur général de la résidence Ébèn, Alain Bertand.

Depuis plus d'un an, il y a certains résidents ici qui n'ont pas vu leurs petits enfants dans le cadre d'une visite à l'extérieur, le fait d'avoir cinq personnes, ça permet à une famille, une cellule familiale, de visiter.

À l'intérieur, seuls les proches aidants sont admis un à la fois à raison de trois maximum par jour.

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu