COVID-19 : nouvelle journée à la baisse en Alberta

L'Alberta signale 391 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès de plus liés à la maladie, ce qui porte le nombre de morts à 2219 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs continue de baisser. Il y en a 8073 contre 8474 samedi.

Le nombre d'hospitalisations baisse également : 446 personnes sont hospitalisées (contre 478 samedi), dont 138 (contre 140) aux soins intensifs.

Au total, 6586 tests de dépistage ont été effectués en 24 heures.

Du côté de la vaccination, plus de 2 759 729 doses ont été administrées au total. Plus de 388 200 Albertains ont reçu deux doses de l'un ou l'autre des vaccins et 62,3 % de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose (53 % de la population totale).