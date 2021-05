Adopter un mode de déplacement écologique pour la semaine du Défi Transport

À l’origine, on incitait les gens à poser leurs clés de voiture pour se rendre au travail de façon plus durable et active. Cette année, on se focalise plutôt sur les petits changements journaliers qui ont tout de même un impact sur l’environnement , explique la coordinatrice du transport durable au GACGreen Action Centre , Kris Kuzdub.

Organisé lors de la Semaine canadienne de l’environnement, ce défi existe depuis près de 30 ans. Le but est d’encourager la population à réduire les impacts environnementaux de leur mode de transport, tout en adoptant un moyen de locomotion bon pour la santé physique et mentale.

Une grande part de Manitobains étant en télétravail ou ayant d’autres préoccupations en tête, le défi rassemble un peu moins de participants cette année et l’année précédente que par le passé, selon Mme Kuzdub.

On a tout de même plus de 1500 personnes inscrites, sans compter les personnes qui y participent en équipe. Certaines années, on avait 6000 participants , explique la coordinatrice.

Pourtant, l’activité peut être très utile pour sortir de la morosité de cette période de pandémie, selon elle. Certaines personnes ont de la difficulté à sortir de chez elles et à se motiver, dit Kris Kuzdub. C’est le défi idéal, puisque c’est une activité faisable même avec les restrictions actuelles.

En compétition avec ses collègues

Les Manitobains qui s’inscrivent en groupe, par exemple au nom de leur entreprise, peuvent faire leurs kilomètres seuls et contribuer au total de l’équipe, précise Mme Kuzdub.

On peut organiser une compétition entre les différents services d’une entreprise! Ça peut vraiment être super excitant, et tout le monde cherche quelque chose de fun et rassembleur à faire ces derniers temps , s’enthousiasme la coordinatrice.

Elle explique que la pandémie a engendré une hausse du nombre de personnes qui font du vélo ou de longues marches. Kris Kuzdub espère que le Défi Transport va encourager ces comportements, et les transformer en habitudes bien ancrées dans le quotidien des Manitobains.

Bon pour la santé et pour le portefeuille

Et pour ceux qui manqueraient de motivation, Mme Kuzdub rappelle que le défi est non seulement bénéfique pour la santé et l’environnement, mais qu’il permet aussi de remporter des prix.

C'est complètement gratuit et on a de supers prix à remettre, assure la coordinatrice. Plein de cartes-cadeaux de commerces locaux, et un laissez-passer de bus gratuit valable un an sur le réseau de Winnipeg Transit.

Le Défi Transport prendra fin le 5 juin, et il est encore possible de s’inscrire tout au long de la semaine.

Au cours des 15 dernières années, le Manitoba est la province qui a affiché le taux de participation à cette opération le plus élevé.