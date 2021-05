35 000 $ amassés pour la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean

J'étais vraiment proche d'elle, on passait souvent du temps ensemble. Je trouve ça vraiment tragique ce qui est arrivé , explique la petite-fille de Denise Leroux, décédée en 2019 de la maladie d'Alzheimer, juste avant de s’élancer dans son marathon.

C’est en pensant à sa grand-mère qu’elle a fait six boucles de sept kilomètres.

Un peu plus de 35 000 $ ont été amassés pendant sa course.

Cet argent va servir principalement pour nos familles ici. Et, ce qu'on fait avec, c'est de donner du répit. Alors, on donne du répit aux proches aidants et on fait de la stimulation pour les personnes atteintes à domicile. Avec cet argent-là, ça nous permet de le faire gratuitement , a alors expliqué la directrice de développement pour la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean, Guylaine Thériault, présente à la zone portuaire.

D’ailleurs Guylaine Thériault a vivement salué l'implication de Léa Morasse dans la levée de fond.

Le grand-père de la jeune fille était aussi présent tout au long de la course et de la préparation.

« Léa et moi, on a une maxime. Quand on dit quelque chose, on le fait. Quand Léa est venu me parler de ça, j'ai dit : "C'est gros Léa, mais il faut que tu le fasse". Je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est un hymne à la jeunesse, pour moi », raconte M. Morasse.

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.