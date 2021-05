COVID-19 : 1 nouveau décès, 178 nouveaux cas et 148 guérisons en Saskatchewan

À cela s’ajoutent 178 nouvelles infections, dont 70 dans la région de Saskatoon. Ailleurs dans la province, 19 nouveaux cas ont été enregistrés à Regina, alors que 17 proviennent du centre-nord de la province.

Les autorités indiquent que 109 patients COVID sont hospitalisés à l’heure actuelle. C’est quatre de moins que samedi. De ce nombre, 25 se trouvent aux soins intensifs.

Elles ajoutent également que 148 personnes de plus se sont rétablies de la maladie. Au total, la province compte 44 667 guérisons depuis le début de la crise sanitaire. Pour le moment, 1430 cas sont actifs.

Le gouvernement indique que 2241 tests de dépistage ont été effectués samedi, ce qui porte à 859 539 le nombre total de tests effectués en Saskatchewan.

Vaccination

Du côté de la vaccination, les autorités ont administré 11 061 doses samedi. Depuis le début de la campagne de vaccination, 717 609 doses ont été administrées dans la province.

Le gouvernement indique que 77 % des Saskatchewanais de 40 ans et plus admissibles ont été vaccinés, alors que pour les 18 ans et plus, le taux atteint les 66 %.