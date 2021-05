La plage de Saint-Germain désormais interdite d'accès après 21h

Il est désormais interdit de se trouver sur la plage de 21 h à 6 h et des pierres ont été placées à l'entrée du site pour empêcher les véhicules de circuler.

Une affiche sera ajoutée dans les prochains jours afin d'avertir les visiteurs des nouvelles règles en vigueur.

Les élus municipaux ont précisé que l'objectif n'est pas d'empêcher les touristes de visiter la plage, mais bien de préserver l'environnement naturel du site et des terrains avoisinants.

Des pierres bloquent désormais l'accès des véhicules à la plage. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il faut dire que les touristes ont été nombreux à s'arrêter au Kamouraska l'été dernier, et certains ont passé la nuit directement sur la plage, dans leur véhicule. De plus, plusieurs ont laissé des traces indésirables de leur passage, comme des sacs de couchage, des seringues et divers déchets.

Dans les quatre ou cinq dernières années, on a vu le phénomène progresser très lentement et la COVID-19 l'a précipité , observe Jacinthe Thiboutot, qui est membre du Comité de développement de Saint-Germain.

Le phénomène s’est amplifié au point où les signaux rouges se sont allumés l’an passé. Une citation de :Jacinthe Thiboutot, membre du Comité de développement de Saint-Germain

Parmi les visiteurs, elle affirme avoir remarqué des gens qui habituellement pouvaient aller à d’autres endroits, ou même aux États-Unis. Il y a aussi la mode du caravaning .

Jacinthe Thiboutot est membre du Comité de développement de Saint-Germain. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Avec cette nouvelle réglementation, Mme Thiboutot a bon espoir que la situation se résorbe cet été.

Avec les informations de Patrick Bergeron