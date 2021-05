Quatre choses à savoir sur les forêts anciennes de la Colombie-Britannique

Les arbres anciens , soit l'un des symboles naturels les plus emblématiques de la Colombie-Britannique, attirent une fois de plus l'attention internationale alors que des centaines de manifestants sont prêts à être arrêtés plutôt que de voir ces arbres abattus pour leur valeur économique.

Ces arbres massifs jouent depuis longtemps un rôle important dans le secteur forestier de la province. Mais l'abattage d'arbres anciens, dont certains existent depuis 800 ans ou plus, s'accompagne souvent de critiques selon lesquelles leur récolte nuit à la biodiversité de la Colombie-Britannique et à sa capacité à faire face aux changements climatiques.

Actuellement, les arbres anciens sont au cœur des affrontements entre les manifestants et la Gendarmerie royale du Canada dans le bassin versant de Fairy Creek sur l'île de Vancouver.

Voici quatre choses à savoir sur les vieux arbres en Colombie-Britannique.

Pourquoi les vieux arbres sont-ils abattus?

La province affirme que les vieux arbres sont vitaux pour soutenir l'industrie forestière en raison de leur valeur et de leur qualité. Le bois provenant d'arbres anciens est souvent recherché pour les produits haut de gamme et spécialisés tels que les meubles raffinés, les instruments de musique, les produits de finition spécialisés et la fabrication de bardeaux.

Au dernier exercice financier, la province dit que 1,3 milliard de dollars de revenus ont été liés au secteur forestier. Celui-ci emploie plus de 50 000 Britanno-Colombiens, dont 5300 Autochtones, selon une étude de l'industrie  (Nouvelle fenêtre) .

Selon des experts de l'industrie, les sites typiques de vieilles forêts côtières peuvent produire jusqu'à 1800 mètres cubes de bois par hectare. En comparaison, les forêts de seconde génération, soit des arbres qui poussent après que les arbres d'origine ont été abattus ou détruits par des perturbations naturelles comme les incendies de forêt, en rapportent environ un tiers parce qu'elles sont récoltées à un plus jeune âge.

De plus, dans de nombreuses régions, comme le nord de l'île de Vancouver, davantage de forêts anciennes sont exploitées parce que les forêts de seconde génération ne sont pas encore matures pour être récoltées.

Combien de forêts anciennes reste-t-il en Colombie-Britannique?

Les arbres anciens varient en taille et en âge, mais la province définit les forêts côtières comme forêts anciennes si elles contiennent des arbres de plus de 250 ans. Les forêts de l'intérieur de la Colombie-Britannique sont considérées comme des forêts anciennes si les arbres ont au moins 140 ans.

D'après la province, il y a 13,7 millions d'hectares de vieilles forêts en Colombie-Britannique et 10 millions de ces hectares sont protégés ou ne sont pas rentables à récolter. À titre de référence, la province entière couvre environ 95 millions d'hectares, dont environ 57 millions d'hectares de terres boisées.

Quelque 20 millions d'hectares de forêt publique en Colombie-Britannique sont disponibles pour la récolte, selon la province  (Nouvelle fenêtre) , dont 3,6 millions d'hectares sont des forêts anciennes. Chaque année, 200 000 hectares de terres boisées sont coupés et 27 % de cette récolte annuelle provient de vieilles forêts.

Mais depuis 10 ans, des groupes environnementaux comme l'Ancient Forest Alliance, le Wilderness Committee et le Sierra Club BC ont utilisé des données provinciales pour soutenir que les plus gros arbres anciens sont abattus à un rythme insoutenable. Le Wilderness Committee a même déterminé que la superficie des forêts anciennes approuvée pour l'exploitation forestière a augmenté de 43 % au cours de la dernière année.

Un groupe de scientifiques indépendants a produit un rapport  (Nouvelle fenêtre) en juin 2020 montrant que les arbres les plus anciens dans certaines des forêts les plus riches en biodiversité sont au bord de l'extinction en Colombie-Britannique.

Le rapport révèle que les zones capables de soutenir des arbres massifs couvrent moins de 3 % de la province et qu'une récolte intense a éliminé les vieux arbres de plus de 97 % de cette fraction de territoire.

Ces écosystèmes sont en fait le rhinocéros blanc des forêts anciennes , indique le rapport. Ils sont presque éteints et ne se remettront pas de l'exploitation forestière.

Pourquoi les vieilles forêts devraient-elles être protégées?

Les écologistes soutiennent que les forêts intactes avec de vieux arbres aideront à protéger la province contre les futures catastrophes liées au changement climatique.

De plus, les forêts avec de vieux arbres sont souvent riches en biodiversité - ce qui signifie qu'elles abritent de nombreuses autres espèces animales et végétales, y compris certaines qui ne peuvent vivre dans aucun autre type d'habitat.

Ces forêts ont des canopées denses, des systèmes racinaires étendus et une structure complexe, ce qui aide à prévenir la propagation des incendies de forêt, des glissements de terrain et des inondations - tout en protégeant les sources d'eau.

Même les vieux arbres qui meurent et tombent au sol et pourrissent aident la forêt qui reste autour d'elle en fournissant des nutriments et un habitat à d'autres espèces.

Ces arbres ont également une importance culturelle pour les Premières Nations, qui depuis des milliers d'années ont utilisé des arbres comme le thuya géant pour faire des vêtements, des paniers et d’autres outils ainsi que des objets de cérémonie.

Dans des endroits comme Port Renfrew, de vieilles forêts abritant de grands arbres sont devenues des destinations touristiques, permettant aux arbres de contribuer à l'économie de la Colombie-Britannique sans être abattus.

Comment protéger les vieilles forêts?

La province affirme que les forêts anciennes sont protégées dans les zones de gestion des forêts anciennes, dans le cadre de plans d'utilisation des terres et en conjonction avec la protection des espèces pour le caribou, le guillemot marbré et l'autour des palombes.

La Colombie-Britannique s'est aussi engagée à mettre en œuvre les 14 recommandations formulées dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) rendu public en septembre dernier, mais le gouvernement tarde à le faire. Le rapport a été commandé par la province pour examiner comment les vieilles forêts devraient être protégées.

Dans le cadre de ce processus, le gouvernement a annoncé à l'époque qu'il différait l'exploitation forestière des vieilles forêts sur 197 000 hectares, mais l’annonce a été critiquée par des groupes environnementaux.

À ce moment-là également, la province a mis en œuvre un règlement spécial sur les arbres  (Nouvelle fenêtre) , qui garantit que les grands arbres anciens peuvent être protégés seuls et avoir des zones tampons autour d'eux afin qu'ils ne soient pas dérangés par l'exploitation forestière à proximité.

Mais depuis lors, l'impatience des intervenants est grandie que la province n'agisse pas assez vite pour mettre en place davantage de reports et d'autres mesures que le rapport réclame.

Les preuves sont claires : le gouvernement du premier ministre Horgan est probablement le dernier à avoir une chance de sauver les dernières forêts anciennes comme héritage pour les générations futures , soutient Jens Wieting, un militant pour les forêts et le climat au Sierra Club BC, dans un communiqué  (Nouvelle fenêtre) publié en mars.

Avec des informations de Chad Pawson