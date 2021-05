Plusieurs activités pour la Semaine des transports actifs à Rouyn-Noranda

Pour l’occasion, Vélo Cité organise le Rallye Hydro-Québec.

Dès lundi, les gens pourront faire le tour de la piste cyclable Osisko à vélo ou à pied pour répondre aux 15 questions disposées tout au long du parcours et pourront gagner des prix.

Le Défi Cyclomètre a également été mis en place pour stimuler les gens à faire du vélo cet été.

Le 5 juin, les personnes intéressées pourront aller chercher l’un des 30 cyclomètres distribués par Vélo Cité, moyennant un dépôt monétaire. Ils devront ensuite se fixer un défi de distance à parcourir durant l’été. S'ils réussissent leur défi personnel, leur dépôt est remboursé et la personne peut conserver son cyclomètre.

Et comme chaque année, un Vélo bazar sera organisé, mais cette année, ça sera en mode virtuel.

La Ville de Rouyn-Noranda offrira pour sa part le transport en commun gratuitement à tous les usagers.

Un atelier de mécanique de vélo sera offert virtuellement au cours de la semaine. Des ateliers de sécurité à vélo sont aussi au menu dans les écoles et la ville.

Michel Lessard, président de Vélo Cité est bien heureux de l’engouement que les gens ont pour le cyclisme.

Dès la deuxième journée d’ouverture de la saison de prêts la semaine passée, ils ont même manqué de vélos à louer.

D’une part, il y avait des usagers qui venaient chaque année, et là, on les voit passer, mais avec leur propre vélo. Donc nous, on ne peut qu’applaudir à ça évidemment. Notre but, ce n’est pas avoir à tout prix à battre des records de fréquentation, c’est de développer le vélo en ville , déclare-t-il.

Il observe également beaucoup de familles monoparentales parmi ses usagers. Les touristes, pour leur part, représentaient environ 30 % de la clientèle l’année dernière.