Accidents de laboratoires : la sécurité de la recherche sur les virus est montrée du doigt

Récemment relancée, l'hypothèse de la fuite du nouveau coronavirus d'un laboratoire chinois, voire de sa possible modification génétique par des scientifiques, a du même coup ravivé le débat autour des mesures de sécurité encadrant les centres de recherche les plus sensibles de la planète.

S'il n'existe à l'heure actuelle pas de preuve que le SARS-CoV-2 provienne de l'Institut de virologie de Wuhan, ville berceau de la pandémie, de nombreux experts appellent non seulement à la poursuite de l'enquête sur son origine, mais aussi à un meilleur contrôle de ce type de laboratoires.

L'Institut de Wuhan, centre de recherche majeur sur les coronavirus, mais dont Pékin nie vigoureusement qu'il soit lié à l'émergence de la COVID-19, possède notamment un laboratoire dit P4, pour pathogène de classe 4.

Cette classification traduit le plus haut niveau de protection pour empêcher un pathogène d'infecter un chercheur ou de s'échapper dans la nature , explique à l' AFPAgence France-Presse Gregory Koblentz, spécialiste de biodéfense à l'Université George Mason, aux États-Unis.

Des dizaines de laboratoires similaires

Selon un récent rapport qu'il a co-écrit, un peu moins d'une soixantaine de laboratoires similaires sont en fonctionnement ou en construction dans le monde.

Les systèmes de ventilation sont conçus pour que les virus ne puissent s'échapper par les aérations, l'eau qui sort de ces bâtiments est traitée avec des produits chimiques ou des températures élevées. Une citation de :Gregory Koblentz, spécialiste de biodéfense à l'Université George Mason

Toutefois, il n'existe aucune norme internationale contraignante , selon ce rapport. Et des accidents sont survenus par le passé.

En 2004, deux étudiants chinois sont infectés par le SRASSyndrome respiratoire aigu sévère , un autre coronavirus sur lequel des travaux sont menés au sein de l'Institut national de virologie de Pékin, où ils travaillent. Plusieurs cas sont confirmés dans leur entourage, et la mère de l'un d'eux décède.

Les erreurs humaines constituent 70 % des erreurs dans les laboratoires. Une citation de :Lynn Klotz, du Centre pour la non-prolifération et la lutte contre les armes.

Depuis des années, il sonne l'alarme sur les risques posés par ces structures.

La théorie d'une fuite du SARS-CoV-2 depuis l'Institut de Wuhan est par ailleurs doublée, aux États-Unis, d'accusations de manipulations génétiques dangereuses, notamment relayées par certains élus républicains.

Ceux-ci accusent les Instituts de santé nationaux (NIH) américains d'avoir financé à Wuhan des recherches dites de gain de fonction (gain-of-function, en anglais). Les NIHInstituts de santé nationaux nient avoir participé à de tels travaux.

De quoi s'agit-il exactement?

Les recherches de gain de fonction constituent des modifications délibérées dans le code génétique, conduisant à ce qu'une molécule acquiert une nouvelle fonction qu'elle n'avait pas auparavant , explique à l' AFPAgence France-Presse Marc Lipsitch, professeur d'épidémiologie à Harvard.

Un terme large qui regroupe également des expériences communes et inoffensives. C'est pourquoi certaines personnes utilisent le terme gain de fonction préoccupante pour qualifier les études plus problématiques, explique-t-il.

Accroître la virulence ou la transmissibilité

Ces travaux-là peuvent ainsi viser à introduire des changements pour accroître la virulence ou la transmissibilité d'un pathogène.

Si vous pouvez comprendre quelles mutations sont requises pour qu'un virus de la grippe circulant chez les oiseaux soit capable d'infecter les humains, vous pouvez surveiller si ces mutations surviennent chez les virus dans la nature, et accroître votre vigilance à leur égard. Une citation de :Amesh Adalja, de l'Université américaine Johns Hopkins

Mais pour certains spécialistes, les risques d'accident sont trop grands, pour un bénéfice peu élevé. La préoccupation est qu'un organisme modifié ayant le potentiel de se transmettre entre humains infecte accidentellement quelqu'un dans un laboratoire, et lance une chaîne d'infections non contrôlée , dit Marc Lipsitch.

Controverse

Les premiers débats sur le sujet remontent à 2011, avec les travaux de chercheurs ayant créé des versions du virus de la grippe aviaire H5N1 capables de se transmettre entre mammifères.

Une énorme controverse éclate. Certains craignent que ces techniques puissent être utilisées par des bioterroristes .

Aux États-Unis, sous pression de nombreux scientifiques, dont Marc Lipsitch, les recherches de gain de fonction sur les virus grippaux et les coronavirus sont suspendues en 2014.

Une mesure finalement levée en 2017, avec l'instauration d'un nouveau cadre: ces travaux doivent désormais être étudiés au préalable par un comité spécial, au cas par cas.

Manque de transparence

Mais les membres de ce comité sont anonymes, et leurs délibérations ne sont pas publiques, déplore M. Lipsitch. Le processus n'est pas transparent .

Pour Alina Chan, biologiste moléculaire au Broad Institute, les laboratoires conduisant ces recherches devraient surtout être situés dans des endroits très isolés, et tous leurs employés soumis à une quarantaine avant de retourner en société.