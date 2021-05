Les agriculteurs inquiets des faibles précipitations printanières

Le représentant de l'Union des producteurs agricoles (UPA) à Nicolet et producteur agricole, Mario Proulx, croise les doigts.

Mario Proulx, représentant de l'UPA à Nicolet et producteur agricole, trouve que le prix des récoltes est devenus exorbitant. Photo : Radio-Canada

C'est très sec. À l'heure actuelle, ce n'est pas dramatique, mais il va falloir qu'il en tombe bientôt, constate-t-il. Les plus touchés, c'est les producteurs de lait avec le foin parce qu'il n'y en a pas dans les champs [...] Ça va être vite ramassé. Il ne sera pas dur à faire sécher, il va quasiment être séché [sic] en le fauchant.

Selon lui, les prix du soya et du maïs ont aussi monté parce que leurs récoltes sont faibles, une conséquence du temps sec.

Le producteur laitier Simon Lefebvre a également senti le temps ensoleillé influer sur le prix du foin, qui a explosé l'an dernier. Même son de cloche : trop de demandes, pas assez d'offres.

Simon Lefebvre s'est tourné vers d'autres sources de nourriture pour son bétail. Photo : Radio-Canada

Je n'en ai pas acheté, heureusement, mais j'ai entendu des prix proches des 400 $ la tonne courte , relate-t-il.

Au fil des ans, le producteur s'est tourné vers d'autres moyens d'alimenter ses vaches pour mieux composer avec les aléas de Mère Nature.

On s'est rendu compte que le maïs ensilage [offrait un bon rendement] à chaque année, alors au fil du temps on est passés de peut-être un tiers de l'alimentation des vaches au trois quarts. C'est comme une police d'assurance pour alimenter nos animaux , explique-t-il.

Plus sec que la normale

La saison estivale ne fait que commencer, mais déjà les experts notent à l'heure actuelle un déficit de 90 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années.

Des données d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) montrent que les précipitations en mai sont faibles à Trois-Rivières depuis 2020. Même si ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada indique que les données pour les années 2019 et 2020 sont incomplètes, une tendance s'observe.

Mai 2019 : 98,4 mm

Mai 2020 : 32,0 mm

Mai 2021 : 33,4 mm Source : Environnement et Changement climatique Canada

Ça fait quand même plusieurs printemps qu'on a des printemps plus secs, et je pense qu'au Québec, on est pas habitués d'avoir des déficits hydriques aussi importants, aussi tôt en saison. Le stress va commencer à s'installer si dans les prochains jours, prochaines semaines on n'a vraiment pas de précipitations , avance Émilie Douville, agronome spécialisée dans les plantes fourragères à Semsolutions.

Elle garde espoir que le mois de juillet soit plus pluvieux, ce qui calmerait les inquiétudes des agriculteurs.

D'après le reportage de Raphaëlle Drouin