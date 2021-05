Une personne meurt après avoir consommé de la drogue contaminée à Moose Jaw

La police précise que les trois surdoses se sont produites au cours d'une période de 12 heures. Lors des trois interventions, les services médicaux d’urgence ont dû administrer de la naloxone aux victimes.

Les policiers demandent à ceux qui consomment de la drogue de ne pas le faire seul.

Ils invitent également le grand public à prendre connaissance des signes d’une surdose, afin de contacter les secours le plus rapidement possible.

Les personnes en surdose ont notamment de la difficulté à marcher, à parler et à rester éveillées, en plus d’avoir la peau froide et moite.

La police rappelle également que la loi du bon samaritain évite à l'entourage d'un consommateur d'être accusé de possession de drogues lorsqu'il appelle le 9-1-1 pour signaler une surdose.

La loi protège également les personnes qui viennent en aide aux personnes qui sont en train de faire une surdose.