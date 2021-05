Inondations : un état d’urgence est déclaré à Aklavik

L’évacuation des habitants a débuté dimanche matin, selon une déclaration du maire et du conseil municipal. La localité a déjà évacué par avion vendredi 26 aînés et personnes vulnérables vers Inuvik, soit une cinquantaine de kilomètres plus loin, en raison des risques d’inondations.

La communauté isolée d’environ 600 habitants faisait déjà l’objet d’une surveillance aux inondations depuis une semaine. Elle fait partie de plusieurs communautés des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest qui sont touchées par la crue du fleuve Mackenzie provoquée par la débâcle du printemps.

Aklavik est au bord du chenal Peel qui est alimenté par le fleuve Mackenzie.

Le maire d’Aklavik, Andrew Charlie, précise que le niveau de l’eau a atteint 16,2 m, soit le même échelon qui avait été constaté lors de la dernière inondation importante en 2006.

L’eau continue de monter. Une citation de :Andrew Charlie, maire d'Aklavik

M. Charlie dit que la plupart des maisons ont été bâties sur des plateformes élevées au-dessus du sol à cause des inondations précédentes. Il espère cependant que l’eau n’atteindra pas le terrain d’aviation.