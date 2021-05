Réouverture de deux voies par direction sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture sécuritaire de deux voies par direction sur le pont de l’Île-aux-Tourtes à compter du lundi 31 mai, à 5 h , a confirmé François Bonnardel sur son compte Twitter.

Le secteur reste toutefois à éviter puisque le pont ne sera pas réouvert au maximum de sa capacité.

Une réouverture complète du pont avec trois voies de circulation par direction, initialement prévue le 21 juin, pourrait également être devancée, selon le communiqué du Cabinet du ministre des Transports publié dimanche après-midi. Celui-ci invite notamment les usagers de la route à continuer de privilégier le transport collectif ou le télétravail, ou encore à emprunter l'autoroute 30.

La fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes annoncée le 20 mai, entre le village de Senneville, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, et Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, avait entraîné la fermeture d’une trentaine d’écoles en début de semaine, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion.

De très importantes congestions routières sont survenues dès le lendemain de la fermeture dans l'ouest de la Montérégie, en particulier sur l'autoroute 20, aux approches de Montréal.

Fermeture d'urgence

La structure a été fermée à la circulation après la découverte de poutres endommagées par erreur. Ce sont des bris causés à des tiges de renforcement, lors de travaux de forage, qui ont provoqué la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes.

Le pont de l'Île-aux-tourtes a été construit en 1965. Photo : Ministère des Transports du Québec

Une erreur humaine, et non pas l'usure de la structure, serait en cause, selon les autorités. Invoquant la sécurité des usagers , le ministre Bonnardel a toutefois assuré qu'il n'y avait pas de risque d’effondrement.

Cette fermeture préventive devait donner la possibilité de réaliser des travaux d'urgence permettant le renforcement de plusieurs éléments de la structure , selon le ministère des Transports, qui avait assuré que les équipes travailleraient sept jours sur sept pour remettre le lien autoroutier en état.

Québec a précisé que les mesures d'atténuation déployées depuis la fermeture du pont seront maintenues jusqu'à sa réouverture complète. La gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson et le retrait du péage sur l'autoroute 30 sont donc maintenus.

Cette infrastructure routière névralgique, qui a été mise en service en 1965, laisse passer environ 87 000 véhicules par jour.