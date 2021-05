Toronto mettra ses drapeaux en berne en l’honneur des enfants du pensionnat de Kamloops

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré dimanche sur Twitter que les drapeaux resteront en berne pendant neuf jours, soit 215 heures, pour représenter chaque enfant.

De plus, dimanche soir, l'enseigne de Toronto à la place Nathan Phillips sera mise en veilleuse.

C'est un rappel déchirant de l'héritage terrible et honteux des pensionnats et des milliers d'enfants innocents qui y sont morts , a déclaré M. Tory dans un communiqué publié dimanche.

Nous savons que cette découverte sera également difficile pour les survivants du système des pensionnats et un rappel du traumatisme qu'ils ont enduré.

Les drapeaux de tous les édifices fédéraux du Canada, y compris la Tour de la Paix, seront mis en berne. D'autres villes ontariennes, notamment Mississauga et Brampton, mettront également leurs drapeaux en berne.

La découverte des restes humains a été rendue publique jeudi.

La Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc a déclaré que les résultats préliminaires d'un sondage par géoradar ont permis de découvrir les restes humains.

M. Tory a dit qu'il avait parlé au chef Stacey Laforme de la Première Nation des Mississaugas of the Credit. Celui-ci a demandé que les drapeaux soient mis en berne, selon le maire. Il a ajouté avoir présenté ses condoléances à M. Laforme et, par son intermédiaire, à tous les membres des Premières Nations du Canada.

M. Laforme, pour sa part, a envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau samedi, lui demandant de mettre les drapeaux du Canada en berne et de déclarer une journée de deuil national pour les enfants des Premières Nations.

De leur côté, dans une déclaration publiée vendredi, les membres du conseil élu des Six Nations de Grand River ont exprimé leurs condoléances aux familles des enfants et à la communauté Tk'emlúps te Secwépemc pour cette perte indicible .

Nos cœurs lourds sont avec toutes les familles touchées, la communauté Tk'emlúps te Secwépemc, et tous les survivants , a déclaré le chef élu Mark B. Hill dans la déclaration.

Du XIXe siècle jusqu'à la fermeture du dernier pensionnat en 1996, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont dû fréquenter des écoles chrétiennes financées par l'État dans le cadre d'un programme visant à les assimiler à la société canadienne. Ils étaient contraints de se convertir au christianisme et n'avaient pas le droit de parler les langues autochtones.

Le gouvernement fédéral a présenté ses excuses au Parlement en 2008 et a admis que les abus physiques et sexuels étaient monnaie courante dans les écoles.

Dans un rapport publié il y a plus de cinq ans, une commission de vérité et de réconciliation a déclaré qu'au moins 3200 enfants étaient morts des suites de mauvais traitements et de négligence, et a indiqué qu'elle disposait de rapports faisant état d'au moins 51 décès dans la seule école de Kamloops entre 1915 et 1963.

Avec les informations de CBC News et de La Presse canadienne