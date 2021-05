Qu’est-ce que la zone orange vous permet?

Des milliers d’élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire pourront terminer leur année scolaire sur les bancs d’école à temps plein.

Les salles à manger des restaurants pourront enfin rouvrir. Un maximum de deux adultes avec des enfants mineurs ou les occupants d’une même résidence sont autorisés par table.

Les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 100 personnes.

Sports et loisirs

Il sera à nouveau possible de consommer boissons et nourriture dans les salles de spectacles et cinémas.

Il sera possible de manger dans les cinémas. Photo : getty images/istockphoto / lolostock

Toutes les installations sportives et de loisirs pourront rouvrir, incluant les gyms. Il sera possible de les fréquenter seul, à deux ou en bulle familiale.

Seuls les entraînements individuels, à deux et à plusieurs seront admis, à condition que le groupe provienne d'une même bulle familiale. Les séances d'entraînement de groupes devront attendre le 11 juin avant de reprendre.

Les activités privées qui se déroulent dans un lieu public extérieur pourront rassembler 12 personnes plutôt que 8 en zone rouge. Le port du masque et la distanciation devront être respectés.

La pratique des sports et loisirs extérieurs sans contact pourra se faire en groupe de 12 personnes ou plus si les gens habitent la même résidence.

Visites en CHSLD

Les résidents des CHSLD pourront à nouveau revoir d'autres visiteurs que leurs proches aidants à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les visites à l’extérieur des résidences pour personnes âgées seront à nouveau autorisées pour tous les visiteurs, à raison d’un maximum de cinq personnes par jour.

À l'intérieur, trois proches aidants par jour pourront visiter les personnes qui résident en CHSLD, RPA ou RI, un à la fois.

Les exceptions

Dans la région de Québec, les résidents des MRC de L'Islet, de Montmagny, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan devront patienter encore une semaine de plus en zone rouge.

Ce n'est que le 7 juin que ces régions passeront au palier orange.