Nouveau souffle, détermination et défis pour raviver la Minganie

De jeunes entrepreneurs tentent d'insuffler une vie nouvelle à la Minganie, menacée par le déclin démographique depuis nombre d’années. Provenant de l’extérieur, pour la plupart, ils amènent avec eux leurs rêves et leurs projets. Ils s’efforcent de revitaliser cette région de la Basse-Côte-Nord.

Toutefois, ils font face à des défis considérables, comme la pénurie de logements. C’est le cas d’Isabelle Claveau, qui dit être tombée sous le charme après avoir visité le petit village de Baie-Johan-Beetz l’été dernier.

Isabelle Claveau, employée a la coop de Baie-Johan-Beetz Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Revenue avec ses valises, en mars dernier, elle a commencé à travailler pour le seul commerce du village, soit la Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz. J’adore ça, je me sens vraiment à ma place , affirme-t-elle.

Je me sens vraiment chez nous. J'aime les gens, ils sont vraiment gentils. C’est cliché à dire, mais j’ai un réel coup de cœur pour tout le monde ici et l’endroit. Une citation de :Isabelle Claveau, nouvelle résidente de Baie-Johan-Beetz

Un obstacle majeur s’impose toutefois à son intégration : elle n’aura bientôt nulle part où habiter, faute de logements disponibles au village.

La pénurie de logements en Minganie est un enjeu généralisé dans la MRCMunicipalité régionale de comté , et un symptôme de sa dévitalisation.

Martin Côté, maire de Baie-Johan-Beetz Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les plus jeunes déménagent pour étudier puis travailler dans les grands centres urbains. C'est ce qu'affirme le maire de Baie-Johan-Beetz, Martin Côté.

Les parents vieillissent, déménagent ou meurent. Les maisons deviennent libres, mais les enfants gardent les maisons, parce qu’ils sont attachés au village. Une citation de :Martin Côté, maire de Baie-Johan-Beetz

Le portrait démographique de la Minganie affiche une population en déclin.

La majorité des municipalités de la Minganie sont considérées comme dévitalisées. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

En 2019, six des huit municipalités du territoire étaient considérées comme dévitalisées, selon la MRCMunicipalité régionale de comté . En 2016, pratiquement tous les résidents de Baie-Johan-Beetz étaient âgés de plus de 35 ans, à l'exception des jeunes enfants.

À Rivière-au-Tonnerre, plus du deux tiers des résidents n'avaient pas d'emploi.

De jeunes entrepreneurs y croient

La bataille n’est pas perdue pour autant. De jeunes entrepreneurs déploient leur énergie pour donner un nouveau souffle à la région. C'est le cas d'Étienne Lachance, chef maraîcher au Grenier Boréal.

Étienne Lachance, responsable-sériculteur et maraîcher au Grenier Boréal Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

J’ai une mission profonde de revitaliser la région, parce qu’elle [est] en train de mourir. Les écoles ferment, les entreprises ont de la misère , constate-t-il.

Étienne Lachance travaille à la coopérative agricole de Longue-Pointe-de-Mingan depuis 2016. Il déplore la quasi-impossibilité de se loger en Minganie, faute de logements abordables.

Un sentiment d'impuissance que partage aussi une nouvelle résidente de Rivière-Saint-Jean, Geneviève Lalumière.

Geneviève Lalumière, résidente de Rivière-St-Jean-Magpie Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

C’est comme en train de devenir un village de vacanciers. Oui, ils paient des taxes et rénovent les maisons, mais nous, on n'a pas le temps de ramasser les fonds nécessaires pour les acheter. Une citation de :Geneviève Lalumière, nouvelle résidente de Rivière-Saint-Jean

Des solutions

À l’épicerie de Baie-Johan-Beetz, transformée en coopérative maraîchère, on compte bien défier une dévitalisation imminente en subvenant aux besoins alimentaires des villageois.

L’exercice fonctionne si bien que le seul employeur du village exporte maintenant ses produits ailleurs en Minganie.

Les Choix de Marguerite, coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Faut ouvrir nos horizons et créer des alliances, c’est un concept qui me plaît bien, celui du décloisonnement , estime Hugo Bergeron, directeur général de la coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz. On tisse des liens de solidarité avec d’autres commerces, d’autres approches.

Hugo Bergeron fait partie d’une vague de jeunes qui ont fui les centres urbains pour habiter les territoires plus éloignés.

Ils ne se font toutefois pas d’idées sur la signification de leur présence dans la région.

À Baie-Johan-Beetz, comme en Minganie, je pense que ce serait un peu faux de dire que c’est un canevas blanc sur lequel s’exprimer, considère Sébastien L’Écuyer, chef à la coop de Baie-Johan-Beetz.

Sébastien L'Écuyer, administrateur du projet de transformation alimentaire de Baie-Johan-Beetz. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Beaucoup de gens ont bâti cette région avant nous. Il ne faut pas arriver en sauveurs. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Une citation de :Sébastien L’Écuyer, chef à la coop de Baie-Johan-Beetz.

Hugo Bergeron et Sébastien L’Écuyer sont parmi les chanceux à avoir trouvé un logement à Baie-Johan-Beetz, avant qu’il n’y en ait simplement plus sur le marché.

L’incertitude tourmente leur nouvelle collègue Isabelle Claveau. Tenter de planifier l’avenir, c’est très insécurisant et ça amène un facteur stress , confie-t-elle. Pour l’instant, ça va. Mais en automne, lorsque je devrai prendre une décision si je reste ou pas, ce sera le plus gros défi de trouver une solution logement, parce qu'il n'y en a pas en fait.

Le village de Baie-Johan-Beetz Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Avec un projet de multilogements en développement à Baie-Johan-Beetz, il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel pour Mme Claveau.

Il faudra toutefois qu’elle attende plus d’un an avant de pouvoir défaire ses bagages pour de bon.

D’après le reportage de Lambert Gagné-Coulombe