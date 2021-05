Une Autochtone, fraîchement diplômée en médecine veut s'engager pour sa communauté 

Brooke Cochrane a obtenu son diplôme en mai au Max Rady College of Medicine de l'Université du Manitoba.

[Je suis] la première de ma famille, la première à Fisher River, à apporter ce visage familier aux peuples autochtones dans le domaine de la médecine.

Celle dont la mère est originaire de la Première Nation Peguis, à environ 40 km au nord de Winnipeg, et dont le père est originaire de la communauté de Fisher River, située à 174 km au nord de Winnipeg, explique qu'elle ne voyait pas beaucoup d'Autochtones dans la profession lorsqu'elle grandissait.

Faire partie de la solution

La femme explique avoir été inspirée par la médecine en voyant les disparités en matière de soins de santé auxquelles les habitants de Fisher River étaient confrontés.

Je veux être cette personne qui ramène les services de soins de santé dans les communautés pour que les gens n'aient pas à parcourir de longues distances , promet-elle.

Aujourd'hui, elle encourage davantage d'Autochtones à faire carrière dans le domaine de la santé. Pour elle, c’est d’abord une question de nécessité afin de permettre un plus grand accès des communautés autochtones aux soins de santé et dans le respect de leurs cultures.

J'espère qu'en m'orientant moi-même vers la médecine ainsi que mes autres collègues autochtones, cela contribuera à créer un espace plus sûr pour que les Autochtones puissent accéder à la médecine et recevoir des soins culturellement sûrs et tenant compte des traumatismes, afin d'améliorer les résultats de santé des indigènes en médecine.

Je comprends l'importance pour les professionnels de la santé de pouvoir refléter la population qu'ils servent, et au Manitoba, nous avons une grande population d'Autochtones , poursuit Mme Cochrane.

Le mentorat, source de motivation

Si Brooke Cochrane a pu terminer son parcours éducatif, c’est parce que sa communauté l'a soutenue, mais aussi parce qu’elle a eu un mentor qui l’a accompagnée en la personne de la Dre Sara Goulet.

La Dre Sara Goulet explique que les Premières Nations et les Inuit sont sous-représentés dans le programme de médecine de l'Université du Manitoba. Photo : Paul J. Misseghers, MPC Belle Art Portrait

Mme Goulet, une Métisse et originaire de Winnipeg, est doyenne associée des admissions au Max Rady College of Medicine où elle encadre les étudiants autochtones qui suivent le programme.

Elle explique que le nombre d'étudiants métis dans le programme est en augmentation, pendant que les Premières Nations et les Inuit sont sous-représentés avec une moyenne d'un ou deux étudiants par an. D’où l’importance pour ceux qui sont admis d'avoir des mentors.

Je pense que nos étudiants en médecine peuvent bénéficier d'une relation et d'un soutien uniques de la part d'autres acteurs de soins de santé autochtones , indique Mme Goulet.

Il peut être difficile d'être un Autochtone travaillant dans le domaine de la santé. Nous voyons beaucoup de choses qui ne correspondent peut-être pas à nos valeurs en tant qu'Autochtones et je pense qu'il est utile de pouvoir compter sur des mentors qui comprennent nos modes de connaissance autochtones et nos origines.

Brooke Cochrane aimerait exercer dans sa communauté d'origine de Fisher River. Mais avant cela,elle commencera sa résidence de deux ans en médecine familiale au Boundary Trails Health Centre à Winkler, dans le sud du Manitoba.

Avec les informations de Lenard Monkman