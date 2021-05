Construction : la relance économique de la CAQ met « beaucoup de pression »

L'Association de la construction du Québec (ACQ) s'inquiétait déjà l'an dernier en voyant le prix du bois exploser dans le secteur résidentiel. On avait peur que ce volet-là se répercute dans les gros travaux d'infrastructures , explique Guillaume Houle, porte-parole de l'ACQ.

Ces inquiétudes se sont matérialisées cet hiver dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel. L'acier, l'aluminium, le bois et d'autres matériaux de construction ont vu leur prix grimper à une vitesse rarement vue, parfois jusqu'à 25 %.

La situation est d'autant plus complexe que beaucoup de pays ont décidé d'asseoir leur relance économique sur la construction, après une année et demie de pandémie.

On fait face à une compétition internationale. [...] Les produits sont de plus en plus rares , poursuit M. Houle. La principale préoccupation des entreprises en construction, à l'heure actuelle, ce sont les délais de livraison et l'accessibilité à certains types de matériaux.

« Beaucoup de pression »

En parallèle, le gouvernement a adopté cet hiver la Loi accélérant certains projets d'infrastructures. Il compte 181 chantiers publics jugés prioritaires pour, dit-on, relancer l'économie québécoise.

La loi vise aussi à remplir certaines promesses électorales des caquistes, comme la construction des nouvelles maisons des aînés, un engagement phare du premier ministre François Legault qui représente 2,3 milliards d’investissements. Le gouvernement compte livrer 2600 des 3400 places promises d'ici à la fin de son mandat, à l'automne 2022.

De nouvelles écoles, des chantiers routiers et des travaux de réfection ou de modernisation de certains hôpitaux figurent également à la liste annexée à la loi.

Conjugué aux problèmes d'approvisionnement, mais aussi à la difficulté de combler les besoins de main-d'œuvre, le contexte est particulièrement lourd pour certains entrepreneurs, rapporte l'ACQ. Ça met beaucoup de pression sur nos membres , souligne son responsable aux affaires publiques.

Contrats à revoir

Pour les seuls matériaux, les prix fixés aux contrats déjà attribués par le gouvernement deviennent difficiles à respecter, selon l'ACQ. Plusieurs appels d'offres ont été conclus avant l'augmentation des prix.

Selon les clauses imbriquées aux contrats publics, ce sont les entrepreneurs, et non le gouvernement, qui doivent assumer la hausse des prix des matériaux , indique Guillaume Houle.

Non seulement la hausse est marquée, mais le marché est également volatil. S'il était possible pour une entreprise d'avoir des garanties de prix pour des périodes de 60 à 90 jours, avant la pénurie, ce délai a fondu à 7 jours pour certaines ressources, selon l'ACQ.

Il devient également difficile de prévoir les délais de livraison en contexte de rareté. On ne peut plus tenir les délais de soumission comme auparavant , renchérit M. Houle.

L'ACQ plaide la cause de ses membres depuis le mois de mars au Conseil du trésor et à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Elle a entamé des travaux avec la SQI pour ajuster les prix des soumissions . Il s'agit en quelque sorte de revenir en arrière , mais aussi de prévoir pour les prochaines attributions de contrat.

L'association demande particulièrement de créer un indice d'ajustement de prix, lequel permettrait aux entreprises de recevoir une compensation en cas de hausse du coût des matériaux. On souhaite également retirer les pénalités associées aux retards de livraison qui seraient justifiées par le contexte actuel.

Guillaume Houle se dit optimiste et assure que le gouvernement est sensible aux enjeux soulevés.

Ouverture et fermeté au gouvernement

À la SQI, on affirme que des solutions seront trouvées prochainement avec les soumissionnaires de contrats publics pour ajuster le tir. Certaines clauses contractuelles et pratiques de gestion de projets ont déjà été ajustées au contexte ou sont en voie de l’être , affirme l'organisation par courriel.

Ces ajustements toucheraient le partage des risques avec le soumissionnaire , y compris sur l'approvisionnement et les charges financières , sans en préciser la substance.

Interrogée à savoir si ces ajustements feraient gonfler les coûts de construction des projets publics, la SQI maintient que les pratiques mises en place à l'heure actuelle permettent de garder le cap selon les budgets établis.