Fier de sa saison, Alexandre Carrier veut consolider son poste avec les Predators

C’est décevant. Personne ne croyait en nos chances de battre les Hurricanes de la Caroline. On a tellement eu une belle fin de saison qu’on croyait en nos chances de se rendre loin , a analysé celui qui va rentrer au Québec dans quelques jours, après ses dernières rencontres avec le personnel hockey des Predators.

Lors du sixième et dernier match de la série, Alexandre Carrier a été envoyé dans la mêlée pendant 24 minutes et 59 secondes en raison de la blessure du capitaine et pilier défensif, Roman Josi. Je suis content que les entraîneurs m’aient donné des occasions de jouer dans toutes les situations, mais aussi d’avoir pu leur prouver que j’étais capable de jouer de grosses minutes.

Le défenseur des Predators, Alexandre Carrier, a marqué son premier but dans la LNH le 13 mars dernier à Tampa Bay (archives). Photo : Predators de Nashville

L'ancien capitaine des Olympiques de Gatineau ne tient rien pour acquis en vue de la prochaine saison. Il se voit poursuivre son chemin avec les Predators, mais il sait pertinemment que la LNHLigue nationale de hockey est un monde qui n’offre aucune garantie.

Cet été, le défenseur entend mettre les efforts pour conserver son poste. Il va suer à grosses gouttes sous la tutelle de son préparateur physique, Sébastien Lagrange, et sur la patinoire avec Sébastien Bordeleau.

Je ne suis pas le plus gros, je ne suis pas le plus rapide et je n’ai pas le meilleur lancer, mais je travaille très fort et je suis combatif. C’est ce qui me permet de me démarquer. Une citation de :Alexandre Carrier, défenseur des Predators de Nashville

Alexandre Carrier avoue qu’il garde un œil attentif sur le repêchage d’expansion de la nouvelle concession du Kraken de Seattle, qui aura lieu le 21 juillet. Pour l’instant, le principal intéressé n’a aucune idée si les Predators vont le protéger ou si le Kraken sera libre de le prendre.

J’y pense un petit peu. Je regardais le match des Canadiens, samedi soir, et j’essayais de deviner qui allait être protégé ou non. C’est excitant de vivre ça. J’ai hâte de voir ce qui va arriver , a-t-il confié.

Proche de Yakov, loin de Vitaly

Alexandre Carrier n’est pas le seul ancien des Olympiques de Gatineau à s’être distingué avec les Predators. Son coéquipier de longue date, Yakov Trenin, a lui aussi gagné en importance au sein de l’équipe dirigée par John Hynes.

Au fil de leurs six saisons à partager le même vestiaire, de Gatineau à Nashville en passant par Milwaukee, Carrier et Trenin ont tranquillement développé de bons liens amicaux. Au début, il ne parlait pas du tout anglais, et le mien n’était pas très bon, alors on n’était pas si proches que cela à Gatineau. On vieillit et on se rapproche , a résumé Alexandre Carrier.

Coéquipier d'Alexandre Carrier à Gatineau pendant deux saisons, Yakov Trenin s'est lui aussi imposé comme un joueur régulier dans la LNH cette saison. Photo : Associated Press / Mark Humphrey

À la même époque, dans l’uniforme des Olympiques, un autre Russe a fait la pluie et le beau temps en Outaouais, en l'occurrence Vitaly Abramov. Cette semaine, ce dernier a pris la décision de rentrer en Russie après avoir passé un peu plus de deux saisons dans le giron des Sénateurs d’Ottawa.

Je trouve ça dommage, car c’est un excellent joueur de hockey. Des fois, c’est juste une question de timing et peut-être que ce n’était pas le bon moment pour lui [à Ottawa] , a commenté Alexandre Carrier.