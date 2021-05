Le duo électro Polo & Pan met la table pour son 2e album

En entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18, Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan sont revenus sur la genèse de Cyclorama et sur les découvertes qu’ils ont faites pendant la création d’« Ani Kuni ».

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les deux collègues ont plutôt bien vécu les premiers mois de la pandémie alors qu’ils sentaient que leur premier album s'approchait de la fin de sa durée de vie et qu’ils étaient prêts pour la suite. On a apprécié de pouvoir faire une rupture totale avec l’extérieur, d’être dans quelque chose d’un peu plus total, complètement isolé du monde , explique Paul Armand-Delille.

Cette période de création aura finalement été prolifique : Cyclorama compte 14 nouveaux titres, mais le duo en avait à la base composé bien plus. Il a fallu faire des choix , avoue Alexandre Grynszpan.

Sur Caravelle, on était en voyage dans l’espace, sur les différents continents. Là, on est plus dans un voyage dans le temps de l’existence humaine , indique Paul Armand-Delille. C’est un mythe qui parle des différentes étapes de la vie. On parle de la naissance; il y a un requiem pour la mort; ensuite, il y a des morceaux qui font référence à la transcendance. Il y a aussi une notion de quelque chose de cyclique.

Reprendre un chant vieux de 1400 ans

Le premier extrait de leur nouvel opus, « Ani Kuni », est basé sur un chant millénaire que plusieurs peuples autochtones se sont approprié au fil des ans, mais qui a aussi fait son chemin dans la culture populaire à l’échelle planétaire, notamment grâce à une reprise de Madeleine Chartrand, en 1973.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

C’est une chanson qu’on a découverte à la maternelle et que nos enfants chantent aujourd’hui. Ça fait vraiment partie de la culture française , explique Paul Armand-Delille. La nostalgie et notre enfance sont des inspirations très importantes pour le projet depuis le début.

En faisant des recherches, les musiciens se sont rendu compte que cette chanson était bien plus qu’une comptine pour enfants. On a constaté que ce chant appartenait à de nombreuses communautés amérindiennes, entre autres les Arapahos, les Iroquois, les Cherokees [...]. La chanson a pris une nouvelle dimension, bien plus grande, bien plus importante , explique Alex Grynszpan.

"Ani couni" a plus de 1400 ans, et son sens varie selon le rythme. C’est une chanson qui peut parfois être triste et tragique quand on la joue lentement, mais ça peut également être une chanson très joyeuse pour les naissances ou les célébrations quand on la joue rapidement.

Grâce au rythme entraînant de la chanson, on sait tout de suite quel sens le groupe a privilégié pour « Ani Kuni ». Nous, on en a fait quelque chose de léger, de fun, même si on a pris conscience que la chanson peut avoir une signification plus tragique , explique Alex.

Le groupe a par ailleurs décidé de verser les recettes de la chanson à National Indian Child Care Association (NICCA), une association qui a pour but de créer des structures réunissant des communautés indigènes et amérindiennes. Cyclorama sera lancé le 25 juin prochain.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18