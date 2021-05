La région de Stephenville bascule en phase d'alerte 4

Une éclosion de COVID-19 frappe l'ouest de l'île de Terre-Neuve. Pour endiguer la propagation, la santé publique remonte de deux crans le niveau d'alerte des régions de Stephenville et de la péninsule de Port au Port à compter de 16 h dimanche.

Terre-Neuve-et-Labrador signale un total de sept nouveaux cas de COVID-19 dimanche, portant à 104 le nombre de cas actifs dans la province, et fait état de trois hospitalisations. Pour l'heure, 11 cas confirmés et 3 cas présumés ont pu être liés à cette éclosion de coronavirus, dont la souche n'a pas encore été établie.

Les communautés touchées par la phase d'alerte 4 comprennent St. George's, Stephenville Crossing, Port au Port Est, toutes les villes de la péninsule de Port au Port et les communautés longeant les routes 460, 461, 462, 463 et 490. Les déplacements non essentiels dans ces régions sont à éviter.

Les personnes qui ont visité ces régions au cours des deux dernières semaines sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes. La santé publique a d'ailleurs relevé des sources d'exposition au virus à Stephenville le mercredi 26 mai aux magasins Dominion et Walmart.

Règles de la phase d'alerte 4

Les citoyens assujettis à la phase d'alerte 4 doivent rester à la maison autant que possible et limiter leurs contacts sociaux aux membres de leur ménage.

Je sais à quel point les derniers mois ont été difficiles, je comprends la douleur de la séparation. Mais maintenant nous devons vous demander de rester dans votre bulle , a déclaré la médecin hygiéniste Rosann Seviour dimanche.

Plusieurs commerces sont tenus de fermer leurs portes, comme les salles de sports, les piscines, les arénas, les cinémas, les bars et les restaurants. Les commerces de détail, eux, sont ouverts au public, mais à 50 % de leur capacité d'accueil.

La Dre Seviour n'a pas pu donner de prévision de la durée de la mise en place des restrictions. Plus de détails devraient être fournis lorsque la santé publique aura fait la lumière sur l'ampleur de l'éclosion, a-t-elle ajouté.