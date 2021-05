Accusations de racisme : le directeur d’une école de London démis de ses fonctions

Un élève a déclaré à CBC News que le directeur avait à nouveau porté ces cheveux six mois après le premier événement, comme costume d'Halloween.

Le Conseil scolaire Providence a annoncé samedi que Luc Chartrand, directeur de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère à London, avait été immédiatement retiré [...] de son poste actuel .

Dans une déclaration à CBC, le directeur de l'Éducation du conseil, Joseph Picard écrit : Nous condamnons fermement ce type de comportement et maintenons une politique de tolérance zéro à l'égard de [toute manifestation] de racisme ou discrimination.

Luc Chartrand n'a pas répondu à une demande de commentaire de CBC.

Deux événements dénoncés

Cette décision fait suite à deux affaires survenues en 2019, mais qui n’ont refait surface que vendredi soir lorsque le groupe Black Lives Matter London a publié une vidéo sur son compte Instagram.

La vidéo de quatre secondes montre M. Chartrand lors d’un événement de collecte de fonds pour une élève atteinte du cancer. Des élèves s’étaient alors rasé la tête pour soutenir leur camarade et amasser des fonds.

CBC News s'est entretenue avec deux élèves qui se trouvaient au gymnase ce jour-là et qui ont authentifié le contenu de la vidéo. CBC/Radio-Canada a accepté de ne pas les nommer pour des raisons de confidentialité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Une capture d'écran d'une image publiée sur le compte Instagram de Black Lives Matter London, montrant le directeur Luc Chartrand. Photo : Black Lives Matter London/Instagram

L'un des jeunes dont les cheveux ont été coupés ce jour-là est noir et portait de longues tresses rastas. Dans la vidéo, on peut voir Luc Chartrand mettre une touffe des cheveux rasés de l'élève sur sa propre tête, puis s’afficher devant la foule.

Un ancien élève affirme que le directeur a porté les cheveux à l'école une deuxième fois six mois plus tard, lors de l’Halloween : il s’agissait alors d’une pièce d’un costume, incluant aussi un chandail de basketball.

Selon un ancien élève, ces deux événements ont offensé et dégoûté de nombreux jeunes de l’école.

Il déclare qu'il était inapproprié pour M. Chartrand de garder les cheveux et de les porter à nouveau à l’Halloween.

L'élève qui avait un cancer et pour qui la collecte de fonds était organisée est décédé en août de cette année-là.

Un comportement inacceptable, selon BLM

Alexandra Kane, porte-parole de Black Lives Matter London, dénonce l’appropriation culturelle dans cette vidéo.

On peut voir qu'il met les cheveux et il qu’il fait semblant d’être "Noir" par ses mouvements et ses actions. C'est absolument inacceptable. Nos vêtements, nos cheveux, notre peau ne sont pas des costumes que vous pouvez porter et ensuite commencer à défiler , dit-elle.

Alexandra Kane soutient que l'élève s’est peut-être alors senti obligé de laisser M. Chartrand utiliser les cheveux de cette manière, étant donné qu'il représente une figure d'autorité.

Même s’il a donné sa permission, ce n'est pas correct de mettre ce genre de pression sur un élève. C'est comme si vous vous moquiez de lui.

Alexandra Kane est membre de Black Lives Matter London. Photo : Radio-Canada / CBC/Andrew Lupton

Mme Kane dit avoir été contactée par plusieurs élèves, anciens et actuels, de l’École Monseigneur-Bruyère depuis que la vidéo a été publiée. Plusieurs se demandent pourquoi ce n’est que deux ans plus tard que le conseil scolaire a agi.

Une élève a également partagé avec CBC News une lettre envoyée au conseil scolaire en juin 2020 demandant des changements à l'école pour créer un meilleur climat pour les élèves noirs.

Ces nouvelles font réagir Arielle Kayabaga, conseillère municipale à London. Elle a fréquenté l’École Monseigneur-Bruyère au secondaire, mais a été transférée dans une autre école avant l'obtention de son diplôme en raison, dit-elle, d’un climat de racisme dans l’établissement.

Je suis partie pour les mêmes raisons. Je sentais juste qu'il y avait de la discrimination envers les personnes de couleur. Le racisme que j'ai vécu dans cette école m'a donné envie de changer d'école, et c'était il y a 10 ans , commente-t-elle.

Il ne s'agit pas seulement du directeur , affirme-t-elle.

D’après un texte de CBC London