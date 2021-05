Incendie à la Boucherie-Charcuterie du Havre de Caplan, à peine inaugurée

Les pompiers ont reçu l’appel vers 4 h 30 dimanche matin, selon le directeur du service incendie de la municipalité, Jonathan Bélanger. Nous étions une trentaine de pompiers, avec l’aide de ceux de Saint-Siméon et de New Richmond , précise-t-il. Ils ont travaillé jusqu'à 9 heures ce matin pour venir à bout du brasier.

D’après les premières informations, qui restent à confirmer, le feu serait d'origine électrique.

Ce sont les policiers qui sont venus me réveiller pour me dire que mon commerce était en feu , raconte Fernand Robichaud. Quand je suis arrivé, je voyais le feu entre le restaurant et la cuisine, où se trouve le panneau électrique. C’était déjà monté dans les combles.

Les pompiers ont pu sauver la bâtiment. Photo : gracieuseté Julien St-Onge

Il ne croit pas que le bâtiment soit une perte totale. Mais il y a beaucoup de dommages , constate-t-il. La partie de la boucherie, c'est surtout des dommages causés par la fumée et l'eau. Le restaurant, c’est là le pire.

Fernand Robichaud tenait son commerce dans le sous-sol de sa maison. Désireux de prendre de l’expansion, il avait déménagé son commerce dans l'ancien restaurant Gaspésien, situé sur la rue des Bouleaux.

L’ouverture officielle avait eu lieu le 25 mai.

Le commerce venait tout juste d'être inauguré dans de nouveaux locaux. Photo : page Facebook de l'entreprise

M. Robichaud n’avait pas d’assurances. Il était en processus d’en obtenir une. Je devais faire ça cette semaine , dit-il. La bâtisse était assurée pour le temps des rénovations seulement.

Il ne se laisse pas abattre. Il veut récupérer ses équipements et retourner dans sa maison pour offrir ses services comme avant. Ensuite, je vais faire les étapes et restaurer la bâtisse , prévoit-il.

La boulangerie, installée une bâtisse différente, n’a pas été touchée.

M. Robichaud attendait les équipements pour ouvrir un bar laitier cette semaine. Il se laisse du temps pour décider s’il ira quand même de l'avant ou pas.

Les messages de sympathies et d'encouragements affluent sur les réseaux sociaux.