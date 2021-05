Dès lundi, le Québec en zone orange (ou presque)

Seuls les territoires de Montréal et de Laval, en plus de quelques MRCMunicipalité régionale de comté dans Chaudière-Appalaches, en Estrie et au Bas-Saint-Laurent, devront patienter encore une semaine avant d'avoir droit aux mêmes allègements.

Ce changement de désignation amène son lot d'assouplissements aux mesures sanitaires. Les restaurants et les salles d’entraînement situés en zone orange pourront à nouveau accueillir leurs clients à l'intérieur. On ressent beaucoup de nervosité, beaucoup de fébrilité de retrouver nos gens , résume Steeve Gros-Louis, fondateur des restaurants Sagamité, en entrevue à RDIRéseau de l'information dimanche matin.

J'espère que cette fois-ci c'est la bonne! Une citation de :Steeve Gros-Louis, fondateur des restaurants Sagamité

Les clients pourront à nouveau revenir dans leurs établissements favoris, en respectant la distanciation sociale. Attention toutefois : seuls les membres d'une même famille, vivant à la même adresse, pourront partager une table en groupe. Les tables mixtes , qui réunissent des gens n'habitant pas sous un même toit, seront limitées à deux adultes accompagnés de leurs enfants mineurs.

Il ne sera donc pas possible, par exemple, pour un groupe d'amis de se réunir autour de la même table d'un restaurant.

« Un gros nuage » s'éloigne

Autre réouverture très attendue : celle des gyms et des salles d'entraînement, fermées à la hâte en mars après une reprise chaotique dans certains établissements à l'origine d'une flambée des cas dans la région de Québec. Les Québécois résidant en zone orange pourront donc à nouveau utiliser l'équipement à l'intérieur, là aussi en respectant la distanciation sociale et le port du masque, même à deux mètres.

La fermeture en mars a été un gros nuage au-dessus de notre industrie a déploré la présidente d'Énergie-Cardio Claire Tremblay à RDIRéseau de l'information dimanche. Elle affirme d'un même souffle que cette réouverture est l'occasion de montrer aux Québécois que

Quand les mesures sont bien appliquées, le tout fonctionne. Les clients sont en sécurité et les employés sont en sécurité. Une citation de :Claire Tremblay, présidente d'Énergie-Cardio

Les résidences pour aînés (RPA) des zones orange auront elles aussi de nouvelles directives. Il sera désormais possible pour les résidents de recevoir la visite de trois personnes différentes par jour à l'intérieur, à raison d'une personne à la fois. À l'extérieur, ce chiffre passera à cinq visiteurs.

Les régions qui restent en zone rouge Montréal

Laval

MRC Municipalité régionale de comté de Kamouraska (Bas-Saint-Laurent)

de Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) MRC Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent)

de Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) MRC Municipalité régionale de comté de Témiscouata (Bas-Saint-Laurent)

de Témiscouata (Bas-Saint-Laurent) MRC Municipalité régionale de comté Les Basques (Bas-Saint-Laurent)

Les Basques (Bas-Saint-Laurent) MRC Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (Chaudière-Appalaches)

de Beauce-Sartigan (Chaudière-Appalaches) MRC Municipalité régionale de comté de L'Islet (Chaudière-Appalaches)

de L'Islet (Chaudière-Appalaches) MRC Municipalité régionale de comté de Montmagny (Chaudière-Appalaches)

de Montmagny (Chaudière-Appalaches) MRC Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche (Chaudière-Appalaches)

de Robert-Cliche (Chaudière-Appalaches) MRC Municipalité régionale de comté du Granit (Estrie)

Les défis de la réouverture

Si l'ensemble des personnes interrogées accueille ces assouplissements comme une bouffée d'air frais, il n'en demeure pas moins que la réouverture est un casse-tête pour plusieurs.

Le propriétaire des restaurants Sagamité affirme qu'il ne sera pas prêt à ouvrir ses portes lundi. Quand on travaille le gibier, les produits du terroir, ça demande une certaine préparation. Pour nous c'était impossible de démarrer la machine pour le 31, mais nous serons prêts pour mercredi le 2 juin , dit Steeve Gros-Louis

Mais c'est surtout la pénurie de main d'oeuvre qui inquiète les restaurateurs.

Depuis l'automne dernier, on a perdu plus de 50 % de notre personnel, affirme M. Gros-Louis. Nos employés nous suivent depuis 22 ans, et c'est la première fois qu'on va vivre une aussi grande catastrophe au niveau de l'embauche.

Si la salle à manger de son restaurant de Québec sera fonctionnelle à la réouverture, c'est seulement puisque les employés de l'établissement de Wendake, actuellement en reconstruction, viendront prêter main-forte.

M. Gros-Louis déplore que le métier de cuisiner ne soit pas assez valorisé au Québec .

Je croyais qu'avec toutes les émissions de cuisine on allait réussir à attirer des jeunes, mais ce n'est pas le cas. Une citation de :Steeve Gros-Louis, fondateur des restaurants Sagamité

On doit revoir ce métier, et le revaloriser , dit-il.