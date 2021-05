Trois jours après la fin du couvre-feu et l’ouverture des terrasses, la région de la Capitale-Nationale et presque l’entièreté de Chaudière-Appalaches s’apprêtent à passer en zone orange, lundi. Le retour en affaires des restaurants et des salles de musculation soulage ces industries à bout de souffle, qui espèrent que cette énième réouverture sera, cette fois-ci, la bonne.