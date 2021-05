Mort de B. J. Thomas, chanteur de Hooked on a Feeling et Raindrops

B. J. Thomas, chanteur primé aux prix Grammy qui a connu du succès dans les palmarès pop, country et gospel avec des tubes comme I Just Can’t Help Believing, Raindrops Keep Fallin’ On My Head et Hooked on a Feeling, est mort. Il avait 78 ans.

Thomas, qui annonçait au mois de mars avoir reçu le diagnostic d'un cancer du poumon, est décédé des suites de la maladie samedi dans sa maison d’Arlington, au Texas, a affirmé son publiciste Jeremy Westby dans une déclaration.

Né dans la ville de Hugo, en Oklahoma, Billy Joe Thomas a grandi à Houston, au Texas. Il a d’abord percé dans la musique en 1966 avec une reprise à la sauce gospel d’une chanson de Hank Williams, I’m So Lonesome I Could Cry. Il a vendu plus de 50 millions d’albums en carrière et a connu du succès dans une variété de genres musicaux.

La chanteuse Dionne Warwick, qui a chanté en duo avec Thomas, a publié un tweet samedi pour offrir ses condoléances à la famille.

Mes plus sincères condoléances à la famille de l’un de mes partenaires de duo préférés, B. J. Thomas. Je vais m’ennuyer de lui et j’en connais tant d’autres qui vont s’ennuyer aussi. Repose en paix, mon ami , a-t-elle écrit.

Un Oscar pour Raindrops Keep Fallin’ On My Head

B. J. Thomas est l’interprète original de Hooked on a Feeling, une chanson écrite par Mark James qui a été reprise à toutes les sauces, de façon plus notoire par le groupe Blue Swede, dont la version est devenue un classique des années 1970.

Mais l'enregistrement phare de Thomas est certainement Raindrops Keep Fallin’ On My Head, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1970. La ballade a été composée par Burt Bacharach et Hal David pour l’un des plus gros films de 1969, le western irrévérencieux Butch Cassidy et le Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid).

Depuis, la chanson a été entendue un peu partout, des Simpson à Forrest Gump, et elle est entrée dans le Grammy Hall of Fame en 2013. Néanmoins, dans un premier temps, elle ne plaisait pas à tout le monde. Thomas se remettait d’une laryngite au moment de l’enregistrement, et sa voix y est plutôt râpeuse. Même l’acteur Robert Redford doutait que la chanson ait sa place dans Butch Cassidy et le Kid.

Quand le film est sorti, j’étais très critique : comment la chanson pouvait-elle fonctionner dans le film? Il n’y avait pas de pluie , a-t-il affirmé dans les pages du USA Today en 2019. À l’époque, je trouvais que c’était une idée stupide. J’avais tellement tort.

Pilules et alcool

Plus tard dans sa vie, Thomas a affirmé que le phénomène Raindrops avait exacerbé une dépendance aux pilules et à l’alcool qui le suivait depuis l’adolescence, lorsqu’un producteur de Houston lui avait suggéré de prendre des amphétamines pour maintenir son énergie.

Le chanteur était constamment en tournée ou en studio et prenait une douzaine de pilules par jour. En 1976, lorsque son interprétation de la chanson (Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song était numéro 1, il se sentait lui-même comme le numéro 1000 .

J’avais atteint le fond avec mes dépendances et mes problèmes , a-t-il affirmé en 2020 lors de son passage au Debby Campbell Goodtime Show. Un « éveil spirituel » aux côtés de sa femme, Gloria Richardson, l’a aidé à cheminer vers la sobriété.

B. J. Thomas a connu quelques succès pop après le milieu des années 1970, mais il a surtout continué d’occuper le sommet des palmarès country avec des chansons comme Whatever Happened to Old-Fashioned Love et New Looks from an Old Lover. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, il est devenu l’un des meilleurs chanteurs de gospel, remportant cinq prix Grammys.

On peut entendre la voix de Thomas dans la chanson-thème d’un comédie de situation populaire des années 1980, Growing Pains, et il a joué dans une poignée de films comme Jory et Jake’s Corner.

B. J. Thomas a marié Gloria Richardson en 1968 et a eu trois filles avec elle : Paige, Nora et Erin.