Parcourir 80 km pour la sclérose en plaques

Le défi est lancé pour Fernand Courchesne, auxiliaire en services de santé à Magog, qui a débuté sa course dimanche matin. À l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, l'homme veut parcourir un itinéraire de 80 kilomètres, en poussant des personnes atteintes de la maladie dans une chaise adaptée.

Pendant près de 15 heures, M. Courchesne va courir et marcher une boucle de 11,5 km autour du Lac des Nations à Sherbrooke.

L'objectif de durée est d'atteindre le 80 km et plus, alors ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l'endurance. Une citation de :Fernand Courchesne, auxiliaire aux services de santé et sociaux, CLSC de Memphrémagog

L'ingrédient secret de M. Courchesne : la persévérance. L'homme s'est remis à la course l'an dernier après une pause de plus de trente ans. J'ai recommencé à courir l'année passée le 21 juin, je suis un tout nouveau coureur. Avec une transformation que j'ai réalisée, j'ai perdu du poids, je me suis remis en forme , raconte-t-il.

Un défi d'équipe

Six personnes atteintes de la sclérose en plaques seront aux côtés du coureur pendant le trajet.

Le sportif poussera ces personnes dans une chaise Kartus, développée à Sherbrooke. La sclérose en plaques, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai plusieurs clients atteints de la [maladie] , mentionne M. Courchesne.

Frédéric Demers, a reçu son diagnostic en 2016. Il fait partie des partenaires de course de Fernand Courchesne.

Nous qui ne pouvons pas vraiment marcher longtemps ou courir, se faire pousser comme ça, c'est retrouver une liberté. Une citation de :Frédéric Demers, partenaire de course

Fernand Courchesne souhaite amasser 3000 $ pour la recherche sur cette maladie. Une contribution qui tombe à point, alors que les revenus et les dons pour la sclérose en plaques ont chuté de 60 % depuis le début de la pandémie.

La sclérose en plaques touche 1 personne sur 385 au Canada.