Deux morts et au moins 22 blessés dans une fusillade en Floride

Deux personnes ont perdu la vie et au moins 22 autres ont été blessées dans la nuit par balle dans une fusillade dans un club en Floride.

Les assaillants sont sortis d'un véhicule 4x4 avant de tirer sur la foule dans un club de Floride.

Cité par CNN, Alfredo Ramirez III, directeur de la police de Miami-Dade, a expliqué qu’un Nissan Pathfinder blanc s'est arrêté devant un club de billard à Hialeah entre minuit et une heure du matin. Trois personnes en sont sorties avec des armes d'assaut et des armes de poing et ont commencé à tirer sur la foule qui était rassemblée pour un concert dans la salle.

Deux personnes ont été déclarées mortes sur place et de 20 à 25 victimes ont été transportées vers plusieurs hôpitaux des environs.

Au moins une des personnes hospitalisées est dans un état critique, précise la police. Ce sont des meurtriers de sang froid qui ont tiré sans discernement sur une foule et nous demanderons justice , peut-on lire sur le compte Twitter de la police de Miami-Dade.

Les policiers demandent à toute personne ayant des informations sur les tireurs ou leur localisation de contacter les autorités.

Selon le site Gun Violence Archive, il y a eu plus de 43 000 décès liés aux armes à feu aux États-Unis l'année dernière, un chiffre incluant les suicides.