Annulation du spectacle aérien de l'Atlantique en Nouvelle-Écosse

Les organisateurs avaient initialement prévu un format de type drive-in afin de se conformer à la réglementation en vigueur pour la COVID-19. Ce projet a été abandonné.

La décision a été prise en raison de l’incertitude persistante causée par la pandémie.

Dans un communiqué de presse, l'association Nova Scotia International Air Show indique qu’elle a annulé la production de cette année parce qu’elle ne peut pas mettre en place un événement sûr et réalisable dans les délais requis.

Le directeur général, Colin Stephenson, souligne que l'association ne peut risquer une telle perte financière en organisant cette année ce spectacle.

Nous devons tenter de survivre au jour le jour pour pouvoir éventuellement organiser d'autres spectacles aériens , dit-il.

Les organisateurs ajoutent qu’ils ne peuvent pas avoir confirmation qu’ils pourront faire entrer les artistes dans la bulle de voyage de l’Atlantique une fois celle-ci ouverte.

Ils ne peuvent pas non plus obtenir de garanties de la part des autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse sur les restrictions et les exigences de quarantaine qui seront mises en place.

La grande question est de savoir à quoi va ressembler la bulle Atlantique , affirme Colin Stephenson. Quelle va être la période de quarantaine? Quelles procédures devons-nous mettre en place pour faire venir ici les gens en toute sécurité?

De plus, les organisateurs ont surtout fait valoir qu’ils ne peuvent pas courir le risque de monter un spectacle qui dépend en grande partie du beau temps et des revenus des billets vendus.

Les personnes qui ont déjà payé en prévision du spectacle de cette année seront remboursées.