Conflit israélo-palestinien : le ministre des Affaires étrangères israélien au Caire

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi est au Caire dimanche, une première depuis 13 ans, pour des discussions sur la trêve instaurée le 21 mai , à la faveur d'une médiation égyptienne, après une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Cette visite vise entre autres à approfondir les mécanismes autour d'un accord sur la bande de Gaza et à discuter des questions de la reconstruction de l'enclave palestinienne, notamment au niveau international , a indiqué sur Twitter Gabi Ashkenazi à sa descente de l'avion.

Le ministre israélien évoque également dans le cadre de ces discussions l'engagement d'Israël à faire revenir ses soldats et civils de la bande de Gaza.

Il faisait référence aux corps de deux soldats tués au combat en 2014 et aux deux civils de nationalité israélienne entrés de leur propre gré dans l'enclave palestinienne et détenus depuis.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est également attendu au Caire, selon une source égyptienne, qui n'a pas fourni plus de détails.

Parallèlement, le chef des services de renseignements égyptiens Abbas Kamel devait se rendre dimanche dans les territoires palestiniens, a indiqué une source à l'AFP.

Selon le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Sheikh, il doit également discuter de ce à quoi Jérusalem et ses lieux saints sont exposés, de la reconstruction de Gaza et du dialogue national palestinien , entre les deux principales formations palestiniennes, le Fatah et le Hamas.

M. Kamel devait également rencontrer le premier ministre israélien et les autorités concernées au sujet du cessez-le-feu, selon cette source.

Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels 66 enfants et des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 12 morts, dont un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police.

Les deux parties observent depuis un cessez-le-feu, obtenu par l'entremise du Caire.

Le récent conflit avait éclaté avec le tir par le Hamas à Gaza de salves de roquettes vers Israël en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés lors de plusieurs jours d'affrontements avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est occupé.

La menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens était à l'origine des heurts.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza fortement endommagée par les bombardements ce mois-ci.