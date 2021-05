Les Maple Leafs en séries et cette étrange impression de déjà-vu

En retard 0-2 avec 13:17 à faire en troisième période, Toronto a réussi à forcer une période supplémentaire grâce à des buts de Jason Spezza et TJ Brodie. L'attaquant Jesperi Kotkaniemi a plus tard tranché le débat en faveur du CH. Toronto avait dominé au chapitre des lancers lors de ces 15 minutes de jeu additionnelles (13-2), mais l'adversaire s'est montré plus opportuniste.

En baissant pavillon devant 2500 spectateurs à Montréal, les Leafs ont ainsi prolongé une vilaine séquence qui témoigne bien de leurs insuccès en séries depuis 2013. Les Torontois ont perdu un septième match d'affilée au cours duquel ils avaient la chance de mettre fin à une série. Il s'agit de la deuxième plus longue séquence de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après le match, les joueurs ont mis la faute sur leur deuxième lent départ en autant de matchs.

Nous n'étions simplement pas prêts à jouer dès le début du match. Il nous faut vraiment commencer à temps parce qu'on en parle beaucoup et ce n'est pas assez , a dit Mitch Marner.

Il est temps qu'on arrête avec les clichés. Regardez les deux derniers matchs : remontée et remontée. Il faut qu'on se donne une chance de gagner de la bonne façon. Nos départs doivent être meilleurs. Ce soir, c'était inacceptable , a ajouté Nick Foligno.

Mais le problème semble aller bien au-delà du simple début de match. Les matchs sont devenus beaucoup plus durs. Montréal s'est mis à mieux jouer et nous ne l'avons pas bien géré , a évalué l'entraîneur-chef Sheldon Keefe samedi.

Pour une quatrième année de suite, Toronto aura besoin d'un match ultime pour décider de la suite de son parcours en séries. La rencontre aura lieu lundi. Ce match no 7 sera d'ailleurs le premier impliquant deux équipes canadiennes depuis le duel entre les Leafs et les Sénateurs d'Ottawa en 2004, ce qui se trouve à être la dernière fois que Toronto a gagné une série éliminatoire.

On a connu la défaite dans ce genre de matchs alors évidemment, nous aimerions écrire un nouveau scénario , a indiqué Auston Matthews qui a connu chacun de ces revers.

Un rendez-vous avec l'histoire

Cette saison, les Maple Leafs ont gagné leur premier titre de division depuis 2000. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Depuis 2017, Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, Zach Hyman, Morgan Rielly et Travis Dermott ont goûté à chacune des éliminations des Maple Leafs. Au fil des ans, ils ont pris du galon. Ils ont gagné en responsabilités, mais l'équipe a continué d'essuyer des revers.

Cette fois, on aurait voulu croire que l'équipe était destinée à faire mieux. Après tout, elle a terminé le calendrier régulier au sommet du classement de sa division pour la première fois depuis 2000, Matthews est devenu le premier joueur des Leafs à remporter le trophée Maurice-Richard et Marner a terminé la saison avec l'Américain parmi les cinq meilleurs pointeurs de la LNHLigue nationale de hockey .

Au début des séries, Matthews se faisait plus dangereux que son acolyte. Lors du deuxième duel de la série en particulier, il avait été sensationnel, enregistrant un but, deux mentions d'aide, quatre tirs au but et autant de mises en échec en plus de remporter 80 % de ses mises en jeu. Ce joueur capable de changer l'allure d'un match à lui seul, les Leafs ne l'ont plus revu depuis.

Depuis quelques matchs, Matthews et Marner inquiètent plus qu'ils ne rassurent. Jason Spezza, qui a 37 ans, a trois buts alors que les deux jeunots n'en ont qu'un à eux deux. Ils devront répondre présents, lundi, si les Maple Leafs souhaitent vraiment écrire une nouvelle page d'histoire pour leurs partisans, comme l'indiquait Keefe cette semaine.

Le pilote des Leafs a rejeté l'idée que la pression de mettre fin à la disette de 17 ans de Toronto sans accéder au deuxième tour repose sur les épaules des joueurs de l'édition actuelle, mais pour les partisans de l'équipe, il est difficile de différencier les insuccès. Ils semblent que chaque édition de l'équipe torontoise doive combattre les mêmes démons une fois les séries venues.

Lundi, ce match no 7 représentera la chance pour l'équipe de se détacher des échecs passés et de marquer le début d'une nouvelle ère. Une victoire permettrait de dissiper certains doutes sur la stratégie employée par l'état-major quant à la construction de cette équipe. À l'inverse, une défaite, et donc une autre élimination au premier tour, pourrait lancer d'importants changements.