L’industrie du mariage voit l’avenir en rose en Colombie-Britannique

L’industrie du mariage, qu’il s’agisse de photographes, de pâtissiers ou de couturiers, s’attend à une reprise des affaires après de longs mois difficiles à boucler.

Selon le directeur de développement économique à l’Université Simon Fraser, Jeremy Stone, l’industrie devrait connaître une explosion de mariages , car la demande existe bel et bien.

En 2020, lorsqu’il y eut le premier confinement en Colombie-Britannique, on n’a fait aucune affaire pendant trois mois, alors qu’il s’agissait de notre saison la plus occupée , explique Rana Singh du magasin Sunny’s Bridal à Vancouver qui entend embaucher plus d’employés.

Un photographe, Donald Risky, va aussi recruter du personnel pour son commerce Open Aperture Cinema. Il pense que de nombreux couples vont sceller leurs unions pendant les jours de la semaine et non plus les week-ends qui affichent complet pour ses services.

Ce renouveau intervient après l’annonce du gouvernement provincial de mesures de déconfinement, notamment le droit à des groupes de 50 personnes de se rassembler dehors.

D'après des informations d'Anita Bathe