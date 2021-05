Coaticook connaît une pénurie de sauveteurs pour surveiller ses piscines

Alors que certaines villes s'en sortent tant bien que mal, la municipalité de Coaticook s'inquiète.

On est en cas désespéré un peu... on a vraiment besoin de sauveteurs. Une citation de :Simon Madore, maire de Coaticook

Le maire de Coaticook parle d'un contexte particulièrement difficile, avec une dizaine de postes à combler dans ses piscines municipales.

On a réalisé en analysant toute la situation que depuis un an on n'a pas eu de formation, on a moins de sauveteurs, déplore-t-il. Ça va paraître, on peut vraiment parler d'une pénurie de sauveteurs pour la MRC de Coaticook.

Le maire se dit même prêt à offrir des formations gratuites dans l'espoir de recruter des candidats à temps pour la saison estivale.

On est rendu-là, si on veut profiter des plans d'eau cet été, on a besoin de sauveteurs , explique le maire.

Des milieux plus attractifs

À quelques kilomètres, la municipalité de Magog a réussi à éviter les effets de cette pénurie. La mairesse a lancé une offensive sur les réseaux sociaux afin de combler rapidement les 15 sauveteurs chargés de surveiller les trois plages de la municipalité.

On s'est dit que ça va être plus difficile cette année alors on va mettre le paquet... ça veut dire recruter différemment et aller chercher les jeunes là où ils sont. Une citation de :Vicky-May Hamm, mairesse de Magog

La municipalité a investi la plateforme Tik Tok qui propose de courts montages. Magog y a présenté une vidéo de ses sauveteurs effectuant une danse amusante afin d'inciter d'autres jeunes à poser leur candidature pour joindre l'équipe de sauveteurs.

La capacité maximale sur la plage de Magog est de 100 personnes. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

On n'est pas la première municipalité à être sur TIKTOK mais je crois qu'on est la première à l'utiliser pour faire du recrutement auprès des étudiants , explique la mairesse.

Grâce à cette initiative, tous les postes ont pu être pourvus dans la municipalité.

Pour expliquer son succès, la mairesse de Magog parle aussi de l'attractivité du milieu de travail. Elle estime que chaque année, 75 % des sauveteurs qui œuvrent sur les plages municipales reviennent en poste. C'est ce que nos sauveteurs nous disent... que de travailler sur la plage c'est très agréable , explique la mairesse.

Le Zoo de Granby s'inquiète de la formation

Le parc aquatique de Bromont, de même que l'Amazoo à Granby qui constituent aussi des milieux plus attractifs pour les sauveteurs ne connaissent pas de problèmes majeurs cette année.

Le parc aquatique de Bromont, montagne d'expériences se prépare pour son ouverture à la fin du mois de juin. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Le directeur des opérations au Zoo de Granby estime toutefois que les retards accumulés dans la formation devront rapidement être rattrapés pour éviter d'aggraver la pénurie dans les prochaines années.

Il faudra travailler avec la société de sauvetage pour faire des formations qui seront vraiment écourtées avec un processus d'accès au cours qui va être plus rapide, parce que c'est là qu'on va perdre des gens , souligne-t-il.

Il estime également que les modalités d'inscriptions pourraient aussi être simplifiées pour faciliter le recrutement de participants aux formations.

Avec les informations d'Alexis Tremblay