C'est un départ pour les écocentres mobiles de Gatineau

Un projet pilote de la Ville a permis un accès rapide, pour de nombreux Gatinois, à un endroit où se départir de blocs de styromousse et de produits électroniques ayant atteint la fin de leur vie utile, par exemple.

« C’est génial. Ça fait des années que j’ai des trucs que j’accumule chez nous et que je n’ai jamais vraiment eu la chance d’aller amener à Hull ou à Gatineau » a dit l’un d’eux croisé au centre éphémère d’Aylmer, Stéphane Laporte.

Ces deux autres secteurs de la ville mentionnés par le résident d’Aylmer disposent d’écocentres qui ont pignon sur rue de façon permanente. Dans l’ouest de Gatineau, un projet d'écocentre permanent est dans les cartons, mais il pourrait mettre encore bien du temps à voir le jour.

Évidemment, un projet comme ça prend plusieurs années à être développé et mis sur pied. En attendant, [le projet pilote] permet de s'adapter rapidement à la demande grandissante qu’on voit, à travers la ville, pour les écocentres , a affirmé Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale de Gatineau.

Celle qui préside la Commission sur le développement du territoire, de l'habitation et de l'environnement de la Ville s’est réjouie que les citoyens soient au rendez-vous, samedi.

Je trouve ça merveilleux qu’il y ait de l’achalandage. Il faut dire que les écocentres sont une meilleure façon pour les gens de mieux trier leurs déchets, de réduire les déchets qui finissent à l’enfouissement, d'améliorer le taux de récupération et de recyclage des matières , a ajouté l’élue du district du Plateau.

Selon un employé de l’écocentre du secteur de Gatineau qui était à pied d'œuvre dans Aylmer, samedi, environ 250 véhicules ont transité par le stationnement de l'aréna Paul-et-Isabelle-Duchesnay, où les installations étaient déployées, en avant-midi seulement.

Les pneus font partie des items reçus samedi à l'écocentre mobile d'Aylmer. Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Il s'attendait à un total de 500 voitures pour la journée de samedi. Les écocentres mobiles seront aussi accessibles en octobre.

[On reçoit] surtout de l’électronique, de la peinture, du styromousse et des produits domestiques dangereux , a indiqué Luc Pigeon.

Un résident du Plateau qui a pu profiter de l’écocentre du secteur Alymer, Danny Lepage, espère que les initiatives du genre se poursuivront. Je trouve que c’est une très bonne idée. On devrait en faire plus et plus souvent , a-t-il commenté.

La Ville de Gatineau a pour objectif, dans son Plan de gestion des matières résiduelles, de réduire de 45 % les déchets du secteur résidentiel qui finissent à l’enfouissement.

Avec les informations de Nafi Alibert