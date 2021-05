Vitalité 55+ Saskatchewan contraint de changer de nom

Lors de l’Assemblée générale annuelle qui s'est tenue samedi, les membres de l’organisme ont donné leur accord à trois nouvelles appellations qui seront soumises à la Société des services d'information de la Saskatchewan qui vient de refuser la dénomination votée par les membres réunis pour l’Assemblée générale annuelle en 2020.

Les trois noms soumis Rassemblement des Aînés Fransaskois Vitalité 55+ Regroupement des Aînés Fransaskois Vitalité 55+ Fédération des Aînés Fransaskois Vitalité 55+

Selon le gouvernement, le nom d’un groupe à but non lucratif doit refléter les services et le public qu’il dessert. Le gouvernement pensait que Vitalité 55+ Saskatchewan ne répondait pas à ses lignes directrices , explique Éric Lefol, directeur général de l'organisme.

Il ajoute que la première partie des noms est beaucoup plus explicative. Sa préférence se porte sur le terme Rassemblement qui illustre mieux, selon lui, la nouvelle vision de l’organisme, qui enregistre de nouvelles adhésions.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’était pas en mesure de savoir quand la nouvelle identité de l’organisme sera dévoilée.

Intimidation et harcèlement

Après la mobilisation de l'Assemblée communautaire fransaskoise, de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan et du Conseil des écoles fransaskoises, c’est au tour de Vitalité 55+ Saskatchewan d'ajouter une politique sur le harcèlement à ses statuts, afin d'assurer un environnement sécuritaire.

Les questions de harcèlement, si jamais ça arrivait au sein de l'organisme au niveau des employés et des bénévoles, c'est pour qu'on ait quelque chose sur lequel on peut se pencher et dire comment on va réagir si la situation se présente , affirme Michel Vézina, président du Conseil d’administration de Vitalité 55+ Saskatchewan.

Des activités virtuelles populaires

Eric Lefol et Michel Vézina sont d’avis que les aînés de la Saskatchewan se sont adaptés rapidement aux discussions web pendant cette pandémie.

De nombreuses activités ont rejoint les personnes âgées dans les quatre coins de la province, au grand bonheur de l’organisme.

Il y a eu un esprit réfractaire au début. Les gens étaient un peu timides. Mais aujourd’hui, quand on commence à proposer de retourner en personne comme des ateliers de yoga, il y a des gens qui proposent de faire des activités virtuelles jusqu’à la fin juin , a expliqué M. Lefol.

L’organisme n’exclut pas d’offrir une option hybride pour les activités de l’année prochaine.

Au cours de l’Assemblée générale annuelle, quatre postes au conseil d’administration étaient à pourvoir.

Nicole Marchildon, Frédérique Beaudemont, Jacqueline Plante et Louis-Arthur Blanc ont été réélus.